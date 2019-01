Anticipazioni Una Vita | Simon ed Elvira intraprendono una relazione clandestina

UNA VITA - Anticipazioni puntata di mercoledì 9 e giovedì 10 gennaio 2019 : anticipazioni puntata 616 di Una VITA di mercoledì 9 e giovedì 10 gennaio 2019: Ursula è terrorizzata vedendo il pavimento di casa cosparso di foglie di gelso secche. In un riquadro pulito al centro della camera, si nota una foglia verde di gelso e una moneta con su scritto 1891… Rosina inVITA la Valenciana a casa sua per farsi confermare che è incinta. Il pendolo in realtà dice di no, ma la Rubio insiste e così la Valenciana la asseconda ...

Una Vita - Puntata serale/ Anticipazioni 8 gennaio : il sacrificio di Antonito : Una Vita va in onda alle 22.30 su Rete 4: Samuel ripudia Blanca e Diego nella Puntata serale mentre il ritorno di Arturo scatena il caos ad Acacias 38.

Anticipazioni Una Vita : il timore di Liberto - Adela affronta Elvira : La soap opera di origini iberiche “Una Vita” ambientata ad Acacias 38 non smette di sorprendere. Negli episodi che andranno in onda su Canale 5 la settimana prossima, la moglie di Simon Gayarre, cioè Adela, stanca della situazione venutasi a creare tra lei e il consorte, si scaglierà contro la rivale Elvira Valverde. In particolare l’ex religiosa ordinerà alla sua ex compagna di convento di non avvicinarsi più al figlio illegittimo di Susana ...

Una vita - Anticipazioni dal 13 al 18 gennaio : Blanca e Samuel si sposano : Una vita, la popolare soap opera spagnola, torna con una nuova settimana ricca di colpi di scena. Le anticipazioni relative alle puntate, in onda nella settimana dal 13 al 18 gennaio, rivelano che Blanca, per far sì che Samuel venga operato, deciderà di sposarlo. Intanto Rosina, convinta di aspettare un bambino, darà la notizia a Liberto che non sembrerà molto contento all'idea, mentre Adela deciderà di affrontare Elvira per farle capire che ...

Una Vita Anticipazioni 8 gennaio 2019 : puntata serale su Rete 4 : Mentre Samuel ripudia Diego dopo aver scoperto il tradimento del fratello con la sua amata Blanca, il colonnello dovrà vedersela con Ramon che difende la rediviva Elvira

UNA VITA - Anticipazioni puntata SERALE di martedì 8 gennaio 2019 : anticipazioni puntata 615 di Una VITA di martedì 8 gennaio 2019 alle 22,25 su Rete 4: Ursula chiede a Liberto notizie sulle tre monete e lui le conferma che fanno parte di una collezione che ha una cadenza temporale di dieci anni… Parlando con il dottore, Samuel ripudia Diego come fratello. Quando Diego va via, Samuel ha una ricaduta perdendo così conoscenza… Il ritorno di Arturo Valverde ad Acacias crea molto scompiglio: Rosina, ...

Anticipazioni Una Vita - puntate iberiche : Celia è incinta - Antonito Palacios si sposa : Nuovo spazio dedicato a Una Vita, la popolare soap opera che dallo scorso 6 gennaio va in onda anche la domenica pomeriggio col doppio appuntamento. Dagli spoiler che arrivano direttamente dalla Spagna si evince che Celia rimarrà incinta e molto presto metterà al mondo il figlio di Felipe. Una meravigliosa notizia che sicuramente farà molto piacere a tutti i telespettatori di Canale 5. Ricordiamo, infatti, che la Alverez Hermoso è uno dei ...

Una Vita Anticipazioni 9 gennaio 2019 : Rosina è convinta di essere incinta : L'Hidalgo accusa da qualche tempo degli strani malesseri e cerca conferma dalla Valenciana del suo stato interessante.

Anticipazioni Uomini e Donne oggi : una lettera per Aladino e uno scherzo per Angela : Il Trono Over di Uomini e Donne torna oggi 8 gennaio su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. L'esordio di ieri è stato positivo sul fronte degli ascolti a conferma di come la parte dedicata a dame e cavalieri piaccia agli italiani. E sebbene in molti critichino i soliti siparietti legati a Gemma Galgani, non si può negare che gli ingredienti siano vincenti e che il Trono Classico risulti ancora una spanna al di sotto dei protagonisti più ...

UNA VITA - Anticipazioni e trame puntate dal 13 al 18 gennaio 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da domenica 13 a venerdì 18 gennaio 2019: Simon vuole fare il possibile per impedire che Elvira continui a vivere sotto lo stesso tetto di Arturo. Susana si preoccupa per l’atteggiamento del figlio e teme che possa lasciare Adela, ma quest’ultima la rassicura. Ursula tenta di fare leva sui sensi di colpa di Blanca per spingerla a non battersi per l’operazione di Samuel. La ...

Anticipazioni Una Vita : il fratello di Maria Luisa finisce dietro le sbarre del carcere : Le avventure dello sceneggiato spagnolo “Una Vita” continuano ad appassionare i telespettatori. Negli episodi che saranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, un personaggio maschile che si è trovato spesso in delle brutte situazioni, avrà dei nuovi problemi. Si tratta di Antonito Palacios (Alvaro Quintana), che purtroppo rovinerà per l’ennesima volta la reputazione della sua famiglia, finendo dietro le sbarre del carcere. ...

Una Vita Anticipazioni : ANTOÑITO arrestato per truffa!!! : Anno nuovo, ma guai vecchi per ANTOÑITO Palacios (Alvaro Quintana): nelle puntate di Una Vita in onda nel 2019, il figlio maggiore di Ramon (Juanma Navas) continuerà infatti ad essere al centro della scena per via dei suoi “affari” poco leciti. Uno degli stessi lo porterà però ad essere arrestato con l’accusa di truffa dal commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago). Facciamo dunque il punto della situazione per capire ...

Una Vita Anticipazioni spagnole : Celia scopre di essere incinta : anticipazioni spagnole Una Vita: Celia scopre inaspettatamente di essere incinta Una lieta notizia quella che Celia nelle prossime puntate spagnole di Una Vita darà a Felipe. Stando agli ultimi spoiler, la dolce Alvarez Hermoso scoprirà di essere in dolce attesa! Ovviamente si tratta di un’anticipazione che riuscirà a rendere felici numerosi telespettatori. Celia è un […] L'articolo Una Vita anticipazioni spagnole: Celia scopre di ...

Una Vita Anticipazioni 7 gennaio 2019 : Samuel scopre il tradimento di Diego e Blanca : Il giovane Alday vede il fratello e la sua fidanzata scambiarsi un appassionato bacio e si scaglia con violenza contro Diego.