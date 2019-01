Tre richieste per Dybala | la Juve per ora frena

Caso Battisti : Gruppo Zaia Presidente - accolte finalmente le nos Tre richieste : Venezia, 14 dic. (AdnKronos) - “ finalmente un atto che restituisce, seppur in minima parte, giustizia alle vittime dei tremendi omicidi compiuti da Cesare Battisti e ai loro parenti. La decisione della Corte suprema brasiliana finalmente ha accolto le pressanti richieste dell’Italia, così come era s

L'untore dell'Hiv a processo - richieste di risarcimento danni per ol Tre 7 milioni. La polizia : "Ecco la sua foto - chi sa parli" : Claudio Pinti, il presunto untore dell'Hiv , sarà processato con il rito abbreviato il 17 gennaio prossimo ad Ancona per le accuse di omicidio volontario e lesioni gravissime davanti al gup Paola ...

Tumori - il portale contro le bufale : in sei mesi olTre 50mila richieste di consigli : Il bicarbonato di sodio non cura il cancro. Neanche i clisteri di caffè, l’olio di cannabis o il miele. Lo zenzero non è diecimila volte più efficace di una chemioterapia. Non è un rimedio anticancro nemmeno il digiuno. Idem gli integratori. Né l’astinenza sessuale né gli eventi traumatici o lo stress provocano la crescita di cellule maligne. E un tumore una volta diagnosticato è impossibile che regredisca naturalmente. contro le centinaia di ...