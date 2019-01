Prove di alleanza sovranista per le europee Si inizia dalla Polonia

Ford-Volkswagen - Prove di alleanza. Ma di matrimonio ancora non si parla : Con Volkswagen “abbiamo intavolato delle discussioni sul come aiutarci reciprocamente a livello globale. La collaborazione non ha limiti di nessun tipo, che si tratti di tecnologia, segmenti di prodotto o geografia”: parole di Bob Shanks, direttore finanziario di Ford. Come anticipato la scorsa settimana, le due multinazionali sono “in serie trattative” per estendere la loro alleanza oltre i veicoli commerciali al fine di condividere ...