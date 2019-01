Papa | serve un confronto costruttivo fra Stati

Migranti - Papa serve risposta comune non logica di violenza e scarto : Papa Francesco torna a parlare di Migranti e ribadisce il suo appello all'accoglienza. 'Le recenti emergenze hanno mostrato che è necessaria una risposta comune, concertata da tutti i Paesi, senza ...

Pedofilia - Papa "contro abusi serve conversione"/ Lettera Francesco ai vescovi Usa : coperture minano la Chiesa : Papa Francesco scrive Lettera ai vescovi Usa su dramma della Pedofilia: 'contro abusi serve la conversione, non le commissioni'. Le coperture e la Chiesa

Papa Francesco : 'Vendiamo i beni della Chiesa se serve per aiutare i poveri' : Tra le tante notizie che emergono giornalmente, non potevano sfuggire le ultime dichiarazioni da parte di Papa Francesco che, nel corso di un messaggio ai partecipanti ad un convegno del 29 e 30 novembre, ha spiegato come la Chiesa dovrebbe prendere consapevolezza che molte chiese non sono più necessarie e accogliere questo come un segno dei tempi che impone un cambiamento. Stando alle sue parole, secondo quanto riportato dal quotidiano La ...

Papa - serve sviluppo sostenibile : Lo dice in un tweet Papa Francesco nel giorno in cui si celebra la Giornata mondiale della scienza per la pace e lo sviluppo.

