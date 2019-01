Laboratori digitali | per imparare ad aprire la mente

vanityfair

: RT @FARNetworks: La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane entra nel progetto #AmbizioneItalia, avvio a laboratori dedicati a #In… - MaxSalin : RT @FARNetworks: La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane entra nel progetto #AmbizioneItalia, avvio a laboratori dedicati a #In… - ItaliaStartUp_ : RT @FARNetworks: La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane entra nel progetto #AmbizioneItalia, avvio a laboratori dedicati a #In… - SaccoLuigi : RT @FARNetworks: La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane entra nel progetto #AmbizioneItalia, avvio a laboratori dedicati a #In… -

(Di lunedì 7 gennaio 2019): peradla: peradla: peradla: peradla: peradlaTecnologia e digitale: oggi la nostra realtà ne è talimpregnata, assorbita, che non riusciamo a stare dietro alle continue innovazioni in questi settore, che di certo ci facilitano la vita. In tanti siamo in grado di utilizzare un pc o un cellulare, ma in quanti saremmo in grado di capire come funziona la macchina, quali codici o processi vi sono dietro?Solo fino a qualche decennio fa, le materie informatiche o tecnologiche erano fantascienza a scuola, relegate a qualche ora sparsa qua e là nel quadrimestre. Diverso era poi il discorso alle superiori o all’università, ma solo se si sceglieva un percorso a esse ...