Freddo e ghiaccio | scuole chiuse in 5 centri del Vibonese

Freddo per la nebbia da inversione in pianura Padana - giornata di ghiaccio in molte località : temperature massime di -1°C dopo le minime polari! : temperature massime sottozero oggi in alcune località di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna: dopo le minime polari della notte con picchi di -8°C in Emilia, anche nelle ore diurne la colonnina di mercurio s’è mantenuta sottozero come a Correggio (-7,2°C/-1,5°C), Novi di Modena (-4,8°C/-0,6°C), Parma (-5,7°C/-1,2°C), Roverchiara (-3,5°C/-0,5°C), Lendinara (-3,6°C/-0,6°C), Carpiano (-2,6°C/-0,6°C), Novara (-3,1°C/-0,9°C), Casale ...