Fattura Elettronica | l' Agenzia delle Entrate utilizza un software sonda per i controlli

Fattura ELETTRONICA/ Video - critiche Forza Italia : 'E' caos - direttore Agenzia Entrate si dimetta' : FATTURA ELETTRONICA, è già caos: associazioni consumatori e commercialisti protestano, critiche da Forza Italia 'direttore Agenzia Entrate si dimetta'.

Per la Fattura Elettronica un esordio con meno criticità rispetto al previsto : ROMA Sono 2,8 milioni le fatture elettroniche emesse nei primi 4 giorni dalla sua entrata in vigore da parte di oltre 120 mila operatori Iva. Marginale la percentuale di errore, spiegano all'Agenzia ...

Fattura Elettronica : è il caos. Codacons all'attacco

Fattura Elettronica - «è caos fiscale» La rivolta dei contribuenti Le novità : Per l’Agenzia delle Entrate «nessuna anomalia sul server Sogei». Ma per il Codacons è «caos fiscale» e annuncia che presenterà un esposto per interruzione di pubblico servizio

Fattura Elettronica - flat tax e maternità - cosa cambia nell’anno appena iniziato : Se non ne avete mai tenuta in mano una affrettatevi, dal 27 gennaio le banche centrali di 17 dei 19 paesi dell’Eurozona smetteranno di emettere le banconote da 500 euro. Con loro se ne andranno nel 2019 i cotton fioc di plastica. Arrivano la Fattura elettronica e la flat tax, ma non per tutti. 500 EURO ADDIO Non è che se ne siano viste molte in giro già in questi anni. D’ora in poi saranno sempre meno. Le banche centrali di 17 dei 19 paesi ...

Fattura Elettronica : 'L'Italia non è pronta a questa innovazione' : 'Le abbiamo provate tutte per convincere il governo a rinviare al 2020 l'entrata in vigore della Fatturazione elettronica': afferma Raffaele Baratto, parlamentare di Forza Italia in commissione ...

Caos Fattura Elettronica - esposto Codacons contro Agenzia Entrate : Il Codacons interviene per "contrastare il Caos fiscale generato dalle nuove norme" e, in particolare, "dall'introduzione della fatturazione elettronica". L'Associazione ha infatti reso noto di avere deciso di "presentare un esposto per interruzione di pubblico servizio" e chiede di "prorogare i termini per l'invio della documentazione, stante l'impossibilità riscontrata nei giorni scorsi da tanti e tanti utenti del sito dedicato alla ...

Fattura Elettronica 2019 : novità sul pagamento del bollo : ecco come fare : La rivoluzione della Fattura elettronica 2019 è cominciata. È una delle più grandi novità sul piano fiscale da inizio anno e riguarda tutti i soggetti chiamati all’emissione, invio e conservazione delle fatture. L’obbligo di gestire questo adempimento fiscale in modo del tutto digitale è entrato in vigore dallo scorso 1° gennaio 2019. È un obbligo ancora giovane, che può creare confusione tra gli addetti e difficoltà. Tra vari chiarimenti ...

Fatturazione elettronica - in tilt sito Agenzia delle Entrate/ Bignami - FI - chiede "dimissioni del direttore" : Fatturazione elettronica, in tilt sito Agenzia delle Entrate. Bignami di Forza Italia chiede "dimissioni del direttore". Ultime notizie

La nuova Fattura - elettronica sì ma onerosa : per le imprese salasso da 600 milioni : Come si fa una fattura elettronica, chi è esonerato e quanto costa: vediamo di chiarire alcuni concetti con una facile guida...

Fatturazione elettronica : già in tilt la nuova piattaforma per le fatture elettroniche dell'Agenzia delle Entrate : Falsa partenza per il nuovo portale dell'Agenzia delle Entrate creato ad hoc per la gestione telematica delle fatture pilastro, appunto, della rivoluzione della Fatturazione elettronica, per combattere l"evasione dell"Iva. Perché al secondo giorno di attività si registrano già problemi non da poco sulla piattaforma.Era da aspettarselo e come scrive La Verità, molti operatori che hanno cercato di inviare per conto di clienti le prime fatture ...