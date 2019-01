Con motosega contro casello | il giudice gli toglie la patente Agì per recuperare bancomat

abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 7 gennaio 2019) L'Aquila - AlL'Aquila Ovest dell'A24 aveva cercato di distruggere con unal'apparecchio per il pagamento del pedaggio che gli aveva 'requisito' ile per questo, accusato di minacce e danneggiamenti, era finito agli arresti domiciliari. Oggi ildel tribunale dell'Aquila Giuseppe Romano Gargarella, convalidato l'arresto, lo ha rimesso in libertà. Per l'uomo, 55enne della provincia dell'Aquila, è stata comunque emessa la misura dell'obbligo di firma; in più, confisca dell'automobile, sequestro dellae ritiro dellaper un anno. Al, e ai poliziotti che lo hanno fermato, ha spiegato di aver perso la testa per via delrimasto incastrato e che aveva cercato diusando la, andata poi fuori uso. L'uomo, che pare fosse in preda ai ...