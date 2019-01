Brexit - si decide il 15 gennaio. Per la Ue un 2019 ad alta incertezza : Il primo momento della verità per l’Europa nel 2019 è fissato per il 15 gennaio. Secondo la Bbc, che cita fonti del governo di Londra, martedì prossimo i parlamentari britannici voteranno l’accordo siglato a novembre dopo quasi due anni di negoziati che pone le basi per un divorzio consensuale con la Ue...