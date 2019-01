Ammissione pubblica sui problemi Huawei Mate 20 Lite con memorie esterne | replica

optimaitalia

(Di lunedì 7 gennaio 2019)Da alcune settimane moltissimi utenti stanno lamentandocon uno smartphone da pochi mesi arrivato sul mercato italiano, vale a dire il cosiddetto20. Mi riferisco al fatto che in tanti non hanno più avuto la possibilità di "leggere"". Inizialmente tutti abbiamo pensato a determinati prodotti di qualità non eccelsa in ambito SD Card, come del resto avviene molto spesso in un mercato complesso ed articolato come quello degli smartphone Android, ma la grossa diffusione dell'anomalia ha indotto il pubblico e gli addetti ai lavori a porsi delle domande "extra" sotto questo questo punto di vista.E così si è radicata in tutti l'idea che questo problema occorso con20potesse avere una base software, magari a causa di qualche aggiornamento non riuscito benissimo. Nemmeno la patch distribuita a fine 2018, di cui vi abbiamo parlato ...