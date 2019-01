Allenatori: chi rischia il posto nel 2019? Parte 5

lanotiziasportiva

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Ecco la situazione che si prospetta davanti ai 4di Sassuolo, Spal, Torino e Udinese. Chi affronterà con serenità ilDe Zerbi (Sassuolo) – Probabilità di permanenza: 90%. Il gioco di De Zerbi crea dipendenza. Verticalizzazioni e imprevedibilità in attacco permettono ai neroverdi di giocare bene e di diventare imprevedibili. A volte, i rischi di un gioco su ritmi alti potrebbero portare a risultati negativi ma l’obiettivo salvezza non dovrebbe essere un problema. Con alcuni investimenti sul mercato nella prossima stagione, il Sassuolo potrebbe rivelarsi una scheggia d’alta classifica.Semplici (Spal) – Probabilità di permanenza: 50%. Semplici è ormai un totem nell’ambiente ferrarese ma gli ultimi risultati ottenuti, in particolar modo negli scontri diretti, fa preoccupare la Spal. Serviranno vittorie nei primi incontri delper stabilizzare la posizione ...