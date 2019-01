Nelle piazze francesi le donne con gilet giallo | Noi vittime di Macron

Inizio d'anno Nelle piazze italiane. 37 feriti - gravi un ragazzo e una donna : Nonostante i divieti ancora incidenti per i botti. In provincia di Milano e ad Avellino i feriti più gravi. Il 2019 è iniziato in tutto il mondo. A Roma 120 interventi per incendi, molti dei quali erano rifiuti -

Inizio d'anno Nelle piazze italiane. Botti - feriti un ragazzo e una donna : Nonostante i divieti ancora incidenti per i Botti. In provincia di Milano e ad Avellino i feriti più gravi. Il 2019 è iniziato in tutto il mondo. A Roma 120 interventi per incendi, molti dei quali ...

«Ultimo» senza botti - alcolici e spray Nelle piazze del Bresciano : E proprio il bando delle bombolette al peperoncino vale in moltissimi luoghi dove si svolgeranno gli spettacoli la notte del 31 dicembre. Il divieto di portare bevande in bottiglia di vetro o in ...

Capodanno 2019 : i concerti Nelle piazze italiane - : Foto Instagram Niente musica, ma magia e giochi di prestigio a Torino con Masters of Magic World Tour, spettacolo di illusionismo famoso in tutto il mondo, che la notte tra il 31 dicembre e il primo ...

Capodanno - gli eventi Nelle piazze : Renga a Firenze - J-Ax a Pescara : Dopo le 'abbuffate natalizie' in famiglia, si inizia a pensare all’ultima serata dell’anno 2018. Oltre ai cenoni in casa d’amici o parenti, o veglioni nei locali, ci sono tanti eventi musicali gratuiti organizzati in tutta la penisola. Ricordiamo comunque che dopo i tragici fatti del 7 dicembre a Corinaldo, il Viminale ha disposto misure di sicurezza e regole ferree, tanto che alcuni sindaci hanno vietato l’uso degli spray al ...

Capodanno 2019 in piazza : i concerti e gli eventi gratuiti Nelle piazze delle città d'Italia : In altre città di scena sono invece dei veri e propri spettacoli che ci faranno entrare nel nuovo anno a suon di risate. Per il Capodanno 2019 ci sono diversi appuntamenti da non perdere: Vinicio ...

Capodanno low-cost : i concerti e le feste Nelle piazze italiane : ... Roma conferma la festa diffusa tra il Circo Massimo e il lungotevere, con i live già confermati di Vinicio Capossela e Achille Lauro, gli spettacoli di teatro, le installazioni luminose e i tanti ...

Eventi di Natale e folla Nelle piazze comasche - Prefettura e Questura studiano nuove misure di sicurezza : Tra le ipotesi sul piatto, ad esempio, una diversa organizzazione degli spettacoli in piazza Duomo, proprio per evitare che i turisti e i comaschi restino fermi troppo tempo davanti al Broletto, ...

"Lasciamo che i bambini giochino Nelle strade o Nelle piazze". La ricetta di Renzo Ulivieri per far diventare la Cina una grande nazione del ... : "Il calcio è uno sport del popolo, e non può essere uno sport di pochi. Se vogliamo migliorarlo, ci vogliono strutture, ma non strutture di grandi costi. Si deve partire dal recupero di piccole aree, ...

Parte Nelle piazze e sul web la campagna Mieloma ti sfido : ... direttore della Divisione Universitaria di Ematologia, Città della Salute e della Scienza di Torino " Negli ultimi 15 anni la sopravvivenza dei pazienti con Mieloma multiplo è passata da 2,5 a 10 ...

Manifestanti e bandiere Nelle piazze di Torino : Forza Italia dice 'Sì' alla Tav : Forza Italia dice sì alla Tav. In centinaia hanno manifestato sabato 17 novembre nel centro di Torino. Presente anche Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, che ha presenziato anche alla ...

Cagliari - alt ai mercatini Nelle piazze affollate : "Riaprite il Corso alle auto" : Magari hanno anche capito che le cesure causate dalle pedonalizzazioni "a sentimento" hanno modificato flussi di traffico con conseguente danno all'economia dei luoghi interessati. Questo, magari, li ...