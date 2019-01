Matteo Salvini ai 5 stelle e alla Chiesa | Parlate pure | tanto sui migranti decido

huffingtonpost

: Capitano a #Teramo, spettacolo! All'odio e agli insulti verso Matteo Salvini rispondiamo con sorrisi, abbracci, aff… - lumorisi : Capitano a #Teramo, spettacolo! All'odio e agli insulti verso Matteo Salvini rispondiamo con sorrisi, abbracci, aff… - matteosalvinimi : Che brutto inizio d'anno per il rapper sinistro che sogna per il figlio un 'mondo senza guerra, senza inquinamento… - Linkiesta : Dietro la protesta dei Sindaci c’è la strategia di un Capo dello Stato che si muove da fine democristiano e tessa l… -

(Di domenica 6 gennaio 2019)a decidere sono io. Il messaggio di, senza troppi giri di parole, arriva forte e chiaro a quanti in queste ore stanno cercando di trovare una soluzione "italiana" anche parzialelunga permanenza nel mar Mediterraneo delle navi Sea Watch e Sea Eye, con a bordo 49. Il vice premier leghista, intervistato dal Messaggero, non si fa intenerire dai 5che propongono l'accoglienza per donne e bambini, né dche cerca di far leva sulle coscienze. I porti italiani sono e restano chiusi."In Italia non arriva proprio nessuno. Porti chiusi, sbarrati. Giusto che Di Maio parli e che dica il suo pensiero. E va benissimo che parlinoFico e Di Battista e che si discuta tra di noi e con il premier Conte, ma in materia diquello che decide sono io".E quindi non sbarca nessuno."Io lavoro per non far partire le donne, ...