Inter | si muove Zhang | assalto a Barella per giugno RUMORS

Francesco Chiofalo commuove il web : 'Dovrò subire un Intervento di 18 ore alla testa' : Da qualche ora non si parla d'altro che dell'annuncio choc che ha fatto Francesco Chiofalo sui social network: l'ex protagonista di Temptation Island, infatti, ha deciso di informare i suoi fan di una brutta scoperta che ha fatto alcuni giorni fa. Il ragazzo, conosciuto soprattutto per il soprannome "Lenticchio" che gli dava la sua ex Selvaggia Roma, ha annunciato di avere un tumore al cervello e che dovrà obbligatoriamente sottoporsi ad una ...

Inter - Perisic in bilico : si muove l'Atletico Madrid (RUMORS) : La prossima estate l'Inter sarà sicuramente la grande protagonista in sede di calciomercato. Il direttore sportivo, Piero Ausilio, ha riferito che la società nerazzurra sta già lavorando per anticipare la concorrenza e rinforzare adeguatamente la rosa a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. Entro il 30 giugno, per l'ultimo anno, il club dovrà tenere conto dei paletti imposti dall'Uefa con il fair play finanziario prima di uscire ...

Adolescente operato al torace per rimuovere due barre metalliche muore di emorragia Interna : E' accaduto all'ospedale di Padova. Il giovane era in sala operatoria per la rimozione di due barre metalliche che gli erano state applicate per ampliare una cassa toracica troppo stretta.Continua a leggere

La Juve muove la torre - scacco matto all’Inter : i nerazzurri si fermano al… palo di Gagliardini : Niente da fare per i nerazzurri, la Juventus vince per 1-0 grazie alla testata di Mandzukic che permette ai bianconeri di salire momentaneamente a +11 sul Napoli Non c’è nessuna che resista, alcuna squadra che riesca a limitare lo strapotere della Juventus. Mario Mandzukic regala la quattordicesima vittoria ai bianconeri, permettendogli di eguagliare il record europeo detenuto tra le altre da Paris Saint-Germain e Manchester ...

Si muove in territorio negativo il settore servizi per la finanza - -0 - 86% - - scambi al ribasso per Banca Intermobiliare : scambi negativi per l' indice dei titoli italiani che offrono servizi finanziari , in sintonia con la debolezza evidenziata dall' EURO STOXX Financial Services . L' indice FTSE Italia Financial ...

Speciale infrastrutture : tlc - viceministro Fioramonti a '5G Italy' - necessario promuovere ricerca Interdisciplinare : Roma, 04 dic 17:30 - , Agenzia Nova, - Il mondo della ricerca ha bisogno d'innovarsi, mettendo anche in discussione alcuni dei paletti che sono stati imposti in passato, ma deve... , Res,

Donato Carrisi promuove il nuovo libro : 'Se scomparisse Internet - quanto vi mancherebbe?' : Dopo dieci anni dall'uscita del bestseller internazionale, Il Suggeritore, Donato Carrisi, uno dei protagonisti del thriller italiano, si rimette in gioco e scrive un nuovo romanzo. In libreria e in versione ebook dal 3 dicembre 2018 la nuova opera Il gioco del Suggeritore. Carrisi nasce nel 1973 a Martina Franca e si trasferisce poi a Roma. Laureato in giurisprudenza e specializzato in Criminologia e Scienza del comportamento, è scrittore per ...

Elisa si commuove a Verissimo durante l’Intervista con Silvia Toffanin : Verissimo: la cantante Elisa in lacrime durante l’intervista con Silvia Toffanin Momento di commozione a Verissimo per Elisa Toffoli. La cantante non è riuscita a trattenere le lacrime davanti a Silvia Toffanin. Il motivo? L’ex Coach di Amici si è emozionata nel rivedere alcune foto dei suoi figli, i piccoli Emma Cecile e Sebastian. I […] L'articolo Elisa si commuove a Verissimo durante l’intervista con Silvia Toffanin ...

Sherol Dos Santos Interpreta La Voce Del Silenzio di Mina e si commuove (video) : Dopo la standing ovation della scorsa settimana, Sherol Dos Santos ha passato la sua settimana con il giudice di categoria Manuel Agnelli per prepararsi al meglio delle sue possibilità sul brano da affrontare nel terzo Live Show dell’8 novembre. L’assegnazione è stata “La Voce del Silenzio” di Mina. Un brano complesso vocalmente e interpretativamente, e soprattutto in italiano dopo i vari brani in inglese che Sherol Dos Santos si era trovata ...