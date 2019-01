Inter-Godin | affare fatto | le super cifre dell’accordo col difensore

Godin - l'Inter e il rimpianto di Paratici : Fabio Paratici , responsabile dell'area sport del club, è calcisticamente innamorato di Godin da tempo e, nonostante l'età, lo ritiene ancora un fuoriclasse nel suo ruolo. Per questo motivo anche la ...

Inter - dopo Godin idea Robben : trattativa avviata ma senza conferme ufficiali : La notizia più importante di questi primi giorni di mercato è rappresentata dal colpo messo a segno dall'Inter in vista della prossima estate. I nerazzurri hanno trovato l'accordo con il centrale uruguaiano, Diego Godin. Il giocatore è in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid a giugno e non rinnoverà, arrivano quindi a parametro zero. Godin andrà a sostituire Joao Miranda, scontento dell'impiego che gli è stato riservato in questa prima ...

Godin all'Inter - Daniele Adani lo presenta : 'Un vincente che rifiuta la sconfitta' : Leadership naturale Così Adani su Sky Sport: "Per parlare di Godin, detto El Flaco, dobbiamo dire tre cose". Partiamo con la prima: "Sei diventi il capitano dell'Uruguay ed erediti la fascia di ...

Calciomercato Inter - Lele Adani spiega chi è Diego Godin : Leadership naturale Così Adani su Sky Sport: "Per parlare di Godin, detto El Flaco, dobbiamo dire tre cose". Partiamo con la prima: "Sei diventi il capitano dell'Uruguay ed erediti la fascia di ...

Inter - c'è Godin - Skriniar al bivio. Ora i nerazzurri hanno due strade : Un centralone arriva , Godin, , uno andrà via , Miranda, , ma poi che cosa succederà alla difesa dell'Inter? Lo sbarco sul pianeta nerazzurro di Diego Godin può aprire scenari molto differenti per la ...

L'Inter prenota Godin : Diego Godin può essere il primo grande colpo delL'Inter targata Marotta. I nerazzurri avrebbero superato le concorrenti e prenotato il centrale uruguaiano per la prossima stagione. Il 32enne giocatore ...

Inter scatenata : dopo Godin - pronto l'assalto a Herrera e Robben : Praticamente chiuso l'affare Godin , l' Inter continua a sondare il mercato dei parametri zero e mette gli occhi su altri giocatori in scadenza. Secondo la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri starebbero seguendo con Interesse la situazione di Herrera , in uscita dal Porto, e di Arjen Robben , pronto a lasciare il Bayern Monaco a fine stagione. Nel taccuino di Ausilio e ...

LIVE Calciomercato oggi - trattative 6 gennaio in DIRETTA : l’Inter vuol chiudere per Godin - Borini in Cina : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di questo 6 gennaio in cui le operazioni e le trattative viaggeranno a ritmo frenetico. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, i dirigenti e procuratori sono già ampiamente in azione per imbastire le prime trattative ...

Inter - Godin diventa un caso : 'Godin all'Inter diventa un caso '. Questa l'apertura del Corriere dello Sport quest'oggi: 'L'uruguaiano prenotato dall'Inter, ma l'Atlético spinge e Simeone tuona: 'Rimane da noi''.

Adani : 'Inter - Godin da pazzi : preso uno che rifiuta...' : Direttamente da Sky Sport, Lele Adani ha voluto commentare l'acquisto imminente di Diego Godin da parte dell'Inter: 'Per parlare di Diego El Flaco Godin dobbiamo dire tre cose essenzialmente. La prima, se sei capitano ...

Dopo Godin l'Inter sfida la Premier per Herrera. Morata - sì al Siviglia : Il rappresentante in Italia di Herrera, Claudio Vigorelli, era stato chiaro al Messaggero: 'Hector piace a molti club di serie A'. E infatti il messicano non è mai scomparso dai radar dell'Inter che, ...

CALCIOMERCATO Inter : Simeone ha parlato di Godin : CALCIOMERCATO INTER Simeone Godin / Manca solo l’ufficialità, ma Godin con molte probabilità sarà un nuovo difensore dell’INTER a partire dal mese di giugno.Per il club nerazzurro si tratta di un’operazione a parametro zero che va a sommarsi con quelle realizzate nella scorsa sessione di mercato invernale, quando Piero Ausilio riuscì ad assicurarsi Stephan de Vrij e Asamoah.Il difensore 33enne dell’Atletico Madrid e ...

Godin all’Inter - Milinkovic-Savic resta alla Lazio : L'inter si porta avanti con il lavoro e mette a segno un primo colpo per la prossima stagione. Il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il difensore uruguayano Diego Godin che ha giugno arrivera' a parametro zero dall'Atletico Madrid. La societa' spagnola non vorrebbe far partire una delle sue bandiere e sta cercando una soluzione per trattenerlo, come ha confermato l'allenatore Diego Simeone in conferenza stampa, prima della sfida con il ...

Godin all’Inter : arrivano conferme ma Simeone tenta il colpo di coda : “Godin e l’Atletico stanno cercando una soluzione”. Sono le dichiarazioni da parte del tecnico del club di Madrid Diego Simeone alla vigilia della sfida col Siviglia. “Il club sa bene cosa penso, e anche Godin. Lui e la società stanno cercando le soluzioni migliori per entrambe le parti – ha ribadito Simeone -, quindi decideranno ciò che riterranno più opportuno. Se Godin dovesse restare con noi sarà per il ...