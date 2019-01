Governo spaccato sui migranti | Di Maio apre | Salvini non cede E Conte medita

ilfogliettone

(Di domenica 6 gennaio 2019) Il braccio di ferro tra Matteoe Luigi Disulla sorte dei 49delle navi Ong, Sea Wathc e Sea Eye, continua. Dopo la presa di posizione di ieri del presidente del Consiglio, Giuseppe, e dello stesso ministro del Lavoro, Diha rilanciato le accuse all'Unione Europea e a Malta colpevoli di voltare lo sguardo dall'altra parte rispetto ai rischi delle persone ospitate a bordo. Disi e' riferito in particolare alle donne e ai bambini, 10 in tutto: "Ci sono dieci persone tra donne e bambini che sono da 14 giorni in mezzo al mare a un miglio dalla costa maltese. L'Ue nasconde la testa sotto la sabbia, Malta finge di non vedere e allora, rispetto a questo disimpegno ignobile, noi diciamo come Italia che siamo disponibili ad accogliere le donne e i bambini".Una posizione che non piace alle organizzazioni non governative. Da Sea Watch si sottolinea, ...