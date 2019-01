Dov' è l' Italia porta un po' di indie all' Ariston

Pallanuoto femminile - Final Six Coppa Italia 2019 : la fine del dualismo PaDova-Catania. Roma e Rapallo per scrivere un nuovo capitolo : Certo, si sapeva che le semiFinali della Coppa Italia di Pallanuoto femminile sarebbero state equilibrate, ma che cadessero entrambe le teste coronate di Padova e Catania forse era difficile da prevedere, eppure bisogna abituarsi alla nuova dimensione, con la fine del dualismo tra patavine ed etnee e quattro squadre sullo stesso livello per la conquista dei trofei nazionali, con l’arrivo di Roma e Rapallo sullo stesso piano delle prime ...

Pallanuoto femminile - Coppa Italia 2019 : Roma e Rapallo in finale. Battute PaDova e Catania : La finale della Coppa Italia di Pallanuoto femminile sarà tra Roma e Rapallo: le semifinali disputate ad Ostia hanno visto due sfide molto avvincenti e molto equilibrate. Roma batte Padova 9-7, mentre Rapallo supera Catania 13-12 dopo i tiri di rigore dopo il 7-7 dei tempi regolamentari. Nella finale per il quinto posto Florentia batte Milano 13-8. Nella prima semifinale Padova parte bene contro Roma e trova il primo break portandosi sul 4-2, ...

30enne italiano di PaDova sparito in Burkina Faso. La famiglia : "Sono ore di angoscia" : Dal 15 dicembre scorso non si hanno notizie di Luca Tacchetto, 30 anni di Vigonza, figlio dell'ex sindaco della località Padovana Nunzio, scomparso nel nulla nel corso di un viaggio in Burkina Faso. Le ultime notizie lo davano in viaggio, insieme all'amica Edith Blais, 34enne canadese, verso la capitale Ougadougou, a bordo di un'auto con targa italiana. Pare che i due fossero attesi a cena da una coppia che abita nella capitale e con la ...

Volley - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : Dove si giocheranno i tornei - Italia in casa a Milano e Catania? : Lunedì 7 gennaio, alla riapertura degli uffici FIVB dopo la lunga chiusura per le festività natalizie, dovrebbero essere ufficializzati i nuovi ranking internazionali (che saranno gli stessi stilati lo scorso 1° ottobre) e contestualmente verranno comunicati quali saranno i gironi dei tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in programma ad agosto. Non ci saranno novità rispetto a quanto pubblicato a inizio autunno, la composizione ...

Italia nella morsa del gelo : le regioni Dove è attesa la neve : Fa decisamente freddo sull'Italia. Continua infatti ad affluire aria gelida dai quadranti nord-orientali europei, responsabile non solo di un ulteriore generale abbassamento delle temperature, ma ...

Neve e gelo sull'Italia : Dove nevicherà nelle prossime ore : Ancora fenomeni nevosi su gran parte del centro-sud. Solo domenica è prevista una tregua. Le previsioni

Supercoppa Italiana Juventus-Milan : data - programma - orario e tv. Dove e quando si gioca : Il calcio continuerà a tenerci compagnia anche in questi giorni in cui il campionato di Serie A è fermo per la pausa invernale decisa tra il girone d’andata e quello di ritorno: dal 12 al 14 spazio agli ottavi di Coppa Italia con l’ingresso delle otto teste di serie, mentre mercoledì 16 gennaio si disputerà la Supercoppa Italiana. Di fronte la Juventus, detentrice di Scudetto e Coppa Italia, ed il Milan, finalista perdente ...

Ciclismo - Dove correranno gli italiani nelle squadre World Tour 2019? L’elenco completo degli azzurri : Saranno 51 gli italiani che correranno nelle squadre World Tour nella stagione 2019 di Ciclismo. Un dato in linea con gli ultimi anni, anche se leggermente inferiore, che conferma il Bel Paese come una delle nazioni più rappresentate nel massimo circuito internazionale. Andiamo quindi a scoprire in quali squadre World Tour correranno gli italiani nel 2019. La formazione con più italiani resta la UAE-Team Emirates, con ben dieci azzurri in ...

Codice Monchi : 'In Italia mercato difficile. Non sono a Roma per vendere - Dovevo sistemare i conti. E' ora di vincere' : Ti senti un po' Babbo Natale per i tifosi quando arriva il mercato? "Beh…Sì, quando arriva il mercato, d'estate o d'inverno, il mondo gira intorno ai direttori sportivi. Tutti aspettano che prenda ...

Mattarella agli italiani : serve unità - condividere diritti e Doveri : In serata attesi anche il contro-discorso di Beppe Grillo e un messaggio di auguri ai simpatizzanti della Lega del vicepremier Matteo Salvini...

La mamma Dovrebbe contare meno del negro? Salvini conosce l’Italia : Nun mettere ‘e mamme mmiezo Dalla tolleranza zero al dialogo Ai tempi della scuola non esisteva frase più ricorrente. Era una sorta di mantra che accompagnava le tue giornate. Dall’autobus in cui viaggiavi stipato come sardine prima di essere vomitato fuori come un missile sputato dalla rampa di lancio. All’attesa della campanella fuori scuola, quando arrivavi prima. Il nostro “e spegni quella sigaretta” era “nun mettere ...

Giorgia Meloni e Desirée Mariottini - rabbia italiana : "Era vergine - Dove sono ora quelli che la infangavano?" : La morte di Desirée Mariottini, la ragazzina di Cisterna di Latina drogata, stuprata e uccisa da un branco di spacciatori africani mentre era in cerca di una dose nel quartiere San Lorenzo di Roma, a fine ottobre, ha sconvolto l'Italia. Una storia di degrado sociale e privato su cui tanti hanno spec

Koulibaly - Boateng : «Il razzismo in Italia è peggiorato - Salvini sbaglia a dire che la partita Doveva continuare» : Il 3 gennaio del 2013 nello stadio Speroni di Busto Arsizio calciò il pallone con rabbia verso lo spicchio di tifosi che gli avevano riservato buu e versi della scimmia. Quasi sei anni dopo il ...

I presepi più originali e artistici in Italia per il Natale 2018. Ecco cosa vedere e Dove andare : Presepe di Greccio Anche il Presepe di Greccio, borgo immerso nella Valle Santa in provincia di Rieti, continuerà ad andare in scena in questo periodo: i prossimi spettacoli sono in programma il 29 e ...