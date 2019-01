Che ne sarà di un Pd senza Renzi?

Maradona : 'Sto bene - mi dispiace Che vi siate preoccupati'. Ma in settimana sarà operato : 'Voglio ringraziarvi per i messaggi di incoraggiamento. Mi dispiace che vi siate preoccupati senza motivo. Voglio dirvi che non è successo niente, che sto bene'. Lo scrive Diego Maradona sul suo ...

Pensioni - ecco come sarà la quota 100 Che scatta dal 1° aprile : Milano, 5 gen., askanews, - I requisiti minimi per andare in pensione con quota 100 saranno 62 anni di anzianità e 38 anni di contribuzione, e chi li ha maturati entro il 31 dicembre 2018 potrà ...

Sanremo 2019 - è fatta : ecco la coppia Che sarà sul palco al fianco di Claudio Baglioni : Le indiscrezioni circolavano da giorni e ora è stato trovato l’accordo sui co-conduttori del Festival di Sanremo 2019, quelli che saliranno sul palco insieme a Claudio Baglioni. Sono Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Confermate quindi, almeno in parte, le anticipazioni, che alla coppia di attori aggiungevano anche la presenza di Vanessa Incontrada. Stando a quanto appreso dall’Adnkronos, l’accordo con Bisio e la Raffaele è andato a buon ...

Confindustria : Boccia - temiamo Che il 2020 sarà l'anno della recessione : Confindustria teme che 'il 2020 sia l'anno della recessione, con il rischio delle clausole di salvaguardia dell'Iva': a lanciare l'allarme è stato il numero uno di viale dell'Astronomia, Vincenzo ...

Maria De Filippi - frecciatina a Sara Affi Fella : 'Giorgia non bacia il primo Che capita' : Maria De Filippi è una di quelle presentatrici che non la manda certamente a dire. Nel corso di una delle ultime registrazioni del trono classico di Uomini e Donne, la padrona di casa ha avuto un dibattito con il tronista Luigi Mastroianni durante il quale lo ha invitato a riflettere sui suoi comportamenti, spesso troppo malpensanti, nei confronti delle corteggiatrici. In occasione di questa riflessione, la De Filippi ha lanciato una frecciatina ...

Juve - non solo Ramsey : c'è anChe Pobga. Sarà un centrocampo super : TORINO - L'idea che si aggira nelle segrete stanze Juventine è quella di una rivoluzione copernicana da allestire in mezzo al campo. Perché l'arrivo di Aaron Ramsey dall'Arsenal non esclude quello di ...

Saranno costruiti quindici appartamenti nel palazzo Che risale a fine Ottocento : L'immobile, ora degradato, sarà ristrutturato conservandone il fascino storico. Previsti anche una trentina di posti auto

Sci alpino - a Zagabria ci saranno anChe Lara Della Mea - Marta Rossetti e Anita Gulli. Le dichiarazioni della vigilia : A Zagabria torna in scena lo slalom speciale per quanto concerne la Coppa del Mondo femminile di sci alpino e l’Italia schiera tre ragazze della squadra di Coppa Europa: si tratta di Lara della Mea, Marta Rossetti e Anita Gulli, che andranno ad affiancare Irene Curtoni e Chiara Costazza. Le tre giovani hanno parlato al sito FISI. della Mea ha centrato già un sedicesimo posto in quel di Semmering, consentendo all’Italia di schierare ...

Allarme tempesta tropicale in Thailandia : “Tutte le isole saranno colpite perché Pabuk è enorme”. Arrivati forti venti - piogge e onde di 5 metri [FOTO e VIDEO] : 1/26 ...

F1 - Ericsson e quella strana ‘speranza’ sul futuro di Leclerc in Ferrari : “se farà bene sarà positivo anChe per me” : Il pilota svedese si è soffermato sulla nuova esperienza in Ferrari di Leclerc, sperando che faccia bene per esaltare il proprio lavoro in Sauber Una stagione da compagni di squadra con alti e bassi, chiusa in crescendo dopo un inizio alquanto difficoltoso. Le strade di Marcus Ericsson e Charles Leclerc si sono adesso divise, con il primo rimasto in Alfa-Sauber come terzo pilota e il secondo trasferitosi alla Ferrari, dove farà coppia con ...

Caos ultras - Salvini convoca una riunione al Viminale : ci saranno anChe i tifosi? : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, si prepara ad affrontare l’argomento ultras in Viminale dopo il Caos delle ultime settimane Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, d’intesa con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, ha convocato, per lunedì alle 16 presso la Scuola superiore di Polizia a Roma una riunione allargata dell’Osservatorio ...

Lazio - Tare : 'Sarà un mercato più in uscita Che in entrata' : Il ds biancoceleste non ha paura di svelare i suoi sogni: 'Sono anni ormai che ci giriamo intorno e penso che questo possa essere quello giusto, ostacoli permettendo - rivela a Sky Sport da Dubai per ...

Le BLACKPINK saranno il primo gruppo K-Pop femminile a suonare al CoaChella : Girl Power The post Le BLACKPINK saranno il primo gruppo K-Pop femminile a suonare al Coachella appeared first on News Mtv Italia.

Diretta MasterChef All Stars : stasera il terzo giudice sarà Iginio Massari : stasera penultimo appuntamento con Masterchef All Stars, il cooking show targato Sky che vede in sfida alcuni tra i protagonisti indiscussi delle prime sette stagioni di Masterchef Italia. Settimana scorsa ci siamo lasciati con ben tre eliminazioni. La prima è stata quella di Almo all'Invention Test; purtroppo il suo panino gourmet alla trippa di baccalà non ha convinto i giudici e l'ospite d'eccezione, lo chef Mauro Uliassi....Continua a leggere