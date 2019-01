Bolton | via da Siria se sconfitta Isis

Trump - dopo il midterm via alle purghe Nel mirino ci sono Zinke - Nielsen e Kelly. Aumenta l’influenza del radicale Bolton : Galvanizzato, e pronto a un nuovo attivismo. E’ questa l’immagine che Donald Trump vuole trasmettere dopo le elezioni di medio termine. Il risultato elettorale, per lui, è stato particolarmente deludente. Un presidente che perde la Camera, nel momento in cui la disoccupazione è vicina allo zero, può difficilmente rivendicare “una grande vittoria”. Come spesso avvenuto nel passato, nei momenti di difficoltà Trump però attacca. Lo fa anche in ...