Sparatoria in un bowling in California | la polizia | “Almeno tre morti” 

Los Angeles - Sparatoria in un bowling : almeno tre morti e quattro feriti : Lo scontro a fuoco in una sala da bowling, la polizia invita i residenti a non avvicinarsi alla zona

Los Angeles - Sparatoria in un bowling : “Tre morti e quattro feriti” : Una sparatoria a Terrance, vicino Los Angeles, all'interno di un bowling, ha causato la morte di tre persone secondo quanto riferito dalla polizia che ha ricevuto la segnalazione di "colpi sparati con diverse vittime". "Almeno due persone sono state colpite", racconta un testimone. A scatenare la sparatoria, forse, una rissa.Continua a leggere

Sparatoria in California - diverse vittime in un bowling a Torrance : La polizia è intervenuta in un sala bowling a Torrance, California,, dopo una Sparatoria che ha provocato «diverse vittime». In un tweet la polizia locale ha detto che «c'è stata una Sparatoria con ...

Sparatoria in un bowling in California - la polizia : “Diverse vittime a terra” : La polizia è intervenuta in un sala bowling a Torrance (California), dopo una Sparatoria che ha provocato «diverse vittime»....

Sparatoria in un bowling in California - la polizia : 'Diverse persone a terra' : Los Angeles - Una Sparatoria è stata segnalata in un bowling a Torrance , a sud di Los Angeles . Secondo la polizia ci sono ' diverse persone a terra '. In un tweet, il dipartimento di polizia di ...

California - Sparatoria in un bowling : 'Coinvolte diverse persone' - : L'episodio è avvenuto al Gable House Bowl di Torrance, una città costiera a 30 km da Los Angeles. Secondo le forze dell'ordine locali sarebbero stati sparati diversi colpi d'arma da fuoco

California - Sparatoria in un bowling : 'Diverse vittime' : La polizia è intervenuta in un sala bowling a Torrance, California,, dopo una sparatoria che ha provocato "diverse vittime". In un tweet la polizia locale ha detto che "c'è stata una sparatoria con ...

Los Angeles - Sparatoria in un bowling : "Molte persone colpite - ci sono morti" : Lo scontro a fuoco in una sala da bowling, la polizia invita i residenti a non avvicinarsi alla zona

California - Sparatoria al bowling. Polizia : “diverse vittime - state lontani” : La Polizia è intervenuta in un sala bowling a Torrance (California), dopo una sparatoria che ha provocato “diverse vittime”. In un tweet la Polizia locale ha detto che “c’è stata una sparatoria con diverse vittime a terra” al Gable House Bowl, e ha raccomandato ai cittadini di tenersi alla larga dalla zona. Torrance si trova sulla costa Californiana nell’area metropolitana di Los Angeles. L'articolo California, ...