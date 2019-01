Scontri Inter-Napoli | l' ultrà pentito fa altri 8 nomi | indagati

Scontri Inter-Napoli - Da Ros ai domiciliari : il tifoso dell’Inter scarcerato dopo l’interrogatorio : Luca Da Ros è stato scarcerato a seguito dell’interrogatorio nel quale ha fornito i dettagli degli Scontri in cui è stato coinvolto lo scorso 26 dicembre Il tifoso dell’Inter Luca Da Ros, coinvolto negli Scontri di Inter-Napoli lo scorso 26 dicembre, è stato scarcerato. Al 21enne, dopo l’interrogatorio nel quale ha rivelato importanti dettagli del parapiglia avvenuto durante il match, sono stati concessi i domiciliari dal ...

Scontri Inter-Napoli - l'ultrà pentito fa altri 7-8 nomi e viene scarcerato : Luca Da Ros, il 21enne tifoso nerazzurro arrestato per avere partecipato agli Scontri di via Novara prima di Inter-Napoli, lo scorso 26 dicembre, ha ottenuto gli arresti domiciliari. Il gip della procura milanese, Guido Salvini, ha accolto la richiesta di scarcerazione presentata dall'avvocato del ragazzo, Alberto Tucci, che ha spiegato: "Sono lieto di apprendere la notizia, ritenevo che avesse diritto a un trattamento meno duro". Per il ...

Scontri Inter-Napoli : indagati per omicidio volontario i quattro tifosi napoletani a bordo della Volvo V40 : Scontri Inter-Napoli, le indagini degli inquirenti sulla morte di Belardinelli continuano incessantemente: 4 gli indagati per omicidio volontario Sono stati iscritti nel registro degli indagati per omicidio volontario i quattro tifosi napoletani che sono stati ascoltati oggi in Questura a Napoli dai pm milanesi che indagano sugli incidenti che lo scorso 26 dicembre hanno preceduto Inter-Napoli e nei quali è morto l’ultras interista ...

Scontri Inter-Napoli : concessi i domiciliari a Luca Da Ros : Scontri Inter-Napoli: concessi i domiciliari a Luca Da Ros Il gip Guido Salvini ha stabilito il provvedimento nei confronti del 21enne tifoso dell’Inter arrestato per gli incidenti avvenuti prima del match di San Siro e in cui ha perso la vita Daniele Belardinelli. Nell’interrogatorio, il ragazzo ha fatto i nomi di altri ...

Scontri Inter-Napoli - indagati 6 ultrà napoletani : «Restituirono il corpo di “Dede” e la battaglia si bloccò» : Interrogato Luca Da Ros, il 21enne arrestato a Milano. La difesa: «È solo un ragazzo, i capi della curva non dovevano coinvolgerlo». Le minacce sui social

Scontri Inter-Napoli : tifosi del Napoli indagati per la morte di Daniele Belardinelli : Omicidio volontario. È l'accusa pesante, anche se come ipotesi tecnica "a garanzia" per svolgere tutti gli accertamenti, contestata a un tifoso napoletano di 25 anni e che verrà presto formalizzata a carico anche degli altri tre ultras che erano con lui a bordo della Volvo V40 che avrebbe travolto e ucciso Daniele Belardinelli, il tifoso morto a Milano negli Scontri del 26 dicembre prima di Inter-Napoli. I quattro, da quanto si ...