Pandoro e panettone avanzati? Le ricette per riciclare i dolci di Natale

Natale - a tavola le famiglie spenderanno in media 90 euro. Panettone batte Pandoro nella sfida dei dolci : MILANO - Pranzi e cene di Natale costeranno in media alle famiglie italiane 90 euro. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè che evidenzia calo del 4% della spesa rispetto allo scorso anno. I ...

Sulla sfida tra Pandoro e panettone forse la Grillo ha ragione. Una ricerca : E' stata il ministro della Salute, Giulia Grillo, a dare il via al dibattito, mettendo pandoro e panettone in un azzardato confronto tra M5s e Pd. Se sia più di destra o di sinistra, che sia con o senza anima, la sfida tra i dolci natalizi per eccellenza è storia vecchia. Re lo rimane. Ma il trono di sovrano assoluto dei dolci natalizi detenuto - da sempre - dal panettone comincia a traballare. E in un futuro non troppo ...

Natale - CNA : il 46% degli italiani preferisce il panettone al Pandoro : Tra i dolci natalizi, il panettone è quello che conquista la preferenza del 46% degli italiani, il pandoro arriva al 37%, mentre dolci tipici sono preferiti dal 17% di italiani: lo ha rilevato un sondaggio condotto da Swg per CNA su un campione rappresentativo nazionale di maggiorenni. La ricerca ha rilevato che il panettone rimane al top grazie alle preferenze accordate da maschi e meno giovani in genere. L’ascesa del pandoro è invece ...

Per Grillo il Pandoro è come il Pd - il M5s più come un panettone : "Tra panettone e Pandoro preferisco il primo tutta la vita, perché il Pandoro, diciamolo, è senz'anima secondo me. Un po' come il Pd... sì, senza sostanza. Che quando lo mangi ti rimane un po' pesante...". Le parole del ministro della Salute Giulia Grillo, ospite della trasmissione radiofonica "Un giorno da Pecora" su Rai Radio 1, secondo cui tra l'altro "il panettone è ...

Panettone o Pandoro : ecco chi vince la sfida dei consumi : L'anno scorso a primeggiare è stato il dolce con uvetta e canditi, con una spesa complessiva di lievitati natalizi pari a circa 650 milioni di euro

Melegatti vince la corsa sul tempo per Natale : Pandoro e panettone nei supermercati da oggi : Da oggi panettoni e pandori del prestigioso brand dolciario saranno in distribuzione nei supermercati del Veneto e della Lombardia orientale e in alcuni punti vendita di Napoli, Roma e Milano. La storia di Melegatti continua...Continua a leggere