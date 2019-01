Gossip Uomini e Donne | Mara Fasone fidanzata? Il retroscena

Uomini e Donne Gossip - Lorenzo e Claudia “anni luce lontano”? Pubblico spiazzato : Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi ha definitivamente perso Claudia Dionigi? È tempo di gossip su Uomini e Donne! Oggi si sta parlando molto di Lorenzo Riccardi e ciò che è successo ieri nella registrazione. Il tronista ne ha combinata una delle sue, ormai lo conosciamo bene e c’è da aspettarsi di tutto. Lorenzo è consapevole […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Lorenzo e Claudia “anni luce lontano”? Pubblico spiazzato ...

Gossip Uomini e Donne : Lorenzo Riccardi riceverà un ‘no’ da Claudia? : Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne criticato dalla cognata di Claudia Dionigi Claudia Dionigi di Uomini e Donne dirà no a Lorenzo Riccardi? Non è dato saperlo, ma la finta scelta che ha fatto Lorenzo ieri nell’ultima puntata registrata del popolare dating show della De Filippi non è piaciuta alla corteggiatrice, la quale ha abbandonato lo studio. Finita qua? Nemmeno per idea perchè anche la cognata di quest’ultima ha voluto dire la ...

Uomini e Donne gossip: Mara Fasone e il Capodanno con un ex corteggiatore : Uomini e Donne gossip: Mara Fasone beccata con un ex corteggiatore Mara Fasone, la bella e sensuale ex tronista di Uomini e Donne, è stata beccata insieme ad un ex corteggiatore. Proprio cosi, la siciliana che ha inaspettatamente abbandonato il trono circa un mese fa, ha comunque deciso di mantenere un certo tipo di rapporto

Gossip Uomini e Donne : Andrea Dal Corso scrive a Teresa Langella : Andrea Dal Corso di Uomini e Donne a Teresa Langella: “Decidi…” Andrea Dal Corso, nell’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne, è tornato a corteggiare la tronista Teresa Langella. Quest’ultima, infatti, è tornata sui suoi passi dopo averlo eliminato, volendo concedergli una seconda possibilità. Ovviamente questa sua decisione ha fatto andare su tutte le furie gli altri corteggiatori, i quali hanno ...

Mario Serpa, il bilancio di fine anno dell'opinionista di Uomini e Donne frecciatina di fine anno da Mario Serpa a Claudio Sona? Il gossip di Uomini e Donne non si ferma nell'ultimo giorno dell'anno, anzi con i bilanci dei protagonisti c'è molto di cui parlare! Anche Mario ha voluto scrivere un lungo post sul suo

Giorgio Manetti a cena con ‘lei’ - di Uomini e Donne. E il Gossip vola : Da questa stagione Giorgio Manetti non è più un cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, ma continua a essere molto amato dai fan della trasmissione di Maria De Filippi che per anni hanno seguito la tormentata storia d’amore con Gemma Galgani. Anche se non si vede più in tv, il Gabbiano continua a far parlare di sé, tanto che molti sperano di vederlo presto nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Il cast è completo ma top secret e da ...

Uomini e Donne Trono over, Giorgio Manetti e Anna Tedesco di nuovo insieme: una serata in compagnia e il gossip impazza Giorgio Manetti e Anna Tedesco, pur non facendo più parte di Uomini e Donne, riescono ancora oggi a far parlare di loro fuori dalla trasmissione. Il cavaliere e la dama del Trono over, sia

Uomini e Donne: quali coppie del programma si sono lasciate nel 2018 Il 2018 è stato un anno davvero sfortunato per alcune coppie di Uomini e Donne. Dopo aver trovato l'amore alla corte di Maria De Filippi, molti ex tronisti ed ex corteggiatrici, ma pure ex dame ed ex cavalieri, si sono lasciati lontano dalle telecamere. Amori durati giusto

Andrea Cerioli alle prese con il bilancio di fine anno: il post su Instagram Il 2018 sta finendo ed è tempo di bilanci. Anche Andrea Cerioli ne ha scritto uno, a tre giorni dal termine di questo anno. Per il tronista pare sia stato un anno importante, di cambiamenti e soprattutto di maggiore sicurezza. Il

Gossip Uomini e Donne : Sossio e Ursula lasciano il Trono Over? : Sossio Aruta sorprende Ursula: la coppia pronta a lasciare Uomini e Donne? Ursula Bennardo e Sossio Aruta lasceranno presto il Trono Over di Uomini e Donne? E’ stata questa la domanda ricorrente che molti si sono posti sui social in questi ultimi giorni. Probabilmente la verità verrà svelata domani dato che ci sarà la registrazione di una nuova puntata del Trono Over del dating show. Intanto i due, in quest’ultimo periodo, si sono ...

Sonia Lorenzini risponde su Instagram a chi le fa notare le critiche su Federico Oggi abbiamo un po' di gossip su Uomini e Donne per voi e riguarda Sonia Lorenzini e Federico Piccinato. Chi segue il programma da anni conosce bene la loro storia, ma proveremo a riassumerla per poter poi parlare del perché l'ex

Andrea Cerioli e il padre: la confessione del tronista di Uomini e Donne A Natale è tempo di bilanci e Andrea Cerioli lo sa bene, e no: questa volta non facciamo riferimento a Uomini e Donne. Il tronista infatti ha scritto un lungo post su Facebook in cui parla del suo rapporto col padre. Ricordiamo

Uomini e Donne, Sabrina Ghio passerà il Natale senza la figlia Penelope: l'ex tronista lo racconta ai fan e scoppia in lacrime sui social Sabrina Ghio a Uomini e Donne si è fatta conoscere dal pubblico della trasmissione per il suo cuore grande e la sua bontà d'animo. L'ex tronista, probabilmente anche per questo motivo,

Gossip Uomini e Donne : Sonia Puglisi offesa dopo il bacio con Luigi : Luigi Mastroianni e Sonia Puglisi si baciano a Uomini e Donne: è polemica Oggi a Uomini e Donne Luigi Mastroianni ha baciato Sonia Puglisi. Difatti i due, in esterna, hanno mostrato di avere feeling. E ad un certo punto si sono baciati, lasciando tutti di stucco, compresa Irene Capuano, la quale è scoppiata a piangere. Tuttavia Sonia Puglisi, in queste ultime ore, è stata bersagliata sui social da molti fan della trasmissione. Per tale ragione ...