Deianira contro Mara Fasone | ' Piangi miseria in tv poi alloggi in un albergo lussuoso'

Blastingnews

: Deianira Marzano contro Lara Zorzetto: 'Sbaglio o ti frequentavi con un altro?' - infoitcultura : Deianira Marzano contro Lara Zorzetto: 'Sbaglio o ti frequentavi con un altro?' - Mafia_Capitale : Deianira di nuovo contro Lara Zorzetto: 'Non stavi con Andrea?' - KontroKulturaa : Deianira di nuovo contro Lara Zorzetto: 'Non stavi con Andrea?' - -

(Di sabato 5 gennaio 2019) Nelle ultime settimaneMarzano è al centro del gossip per aver puntato il ditodiversi personaggi del mondo dello spettacolo. Ha avuto uno scon Pietro Gollini per aver ipotizzato un suo tradimento ai danni di Silvia Provvedi mentre era reclusa nella casa del Grande Fratello Vip. Subito dopo ha voluto rendere pubbliche le reali intenzioni di Lara Rosie Zorzetto pubblicando dei suoi audio, in cui afferma di voler costruire la sua carriera televisiva ai danni di Michael De Giorgio. Stavolta, invece, ha attaccato, l'ex tronista di Uomini e Donne: secondo quanto riportato da un'amica della Marzano, la ragazza avrebbe accolto l'arrivo del nuovo anno in una struttura lussuosa. Come se non bastasse ha goduto della compagnia di un uomo più grande di lei. Molti hanno pensato all'ex fidanzato, però ciò che sta facendo discutere è ben altro.'In televisione hai ...