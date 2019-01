Cicchitto | ' Per la Casaleggio gli eletti in Parlamento sono impiegati di secondo livello'

Blastingnews

(Di sabato 5 gennaio 2019) Fabrizio, ex parlamentare del Partito Socialista Italiano, di Forza Italia e del Nuovo Centrodestra di Angelino Alfano, ha recentemente fondato un nuovo movimento politico denominato 'Riformismo e Libertà'.: 'Molti italiani non si riconoscono in M5S e Lega', in Italia ci sarebbe una vasta area di elettori che non si riconosce nei valori e negli ideali dei vincitori, ossia negli obiettivi e nei principi dell'attuale maggioranza governativa targata Movimento 5 Stelle-Lega. Per l'ex forzista, l'Italia, mai come in questo momento storico, sarebbe fragile ed esposta ad ingenti e consistenti pericoli soprattutto di carattere economico e finanziario. E quindi, oggi più che mai, c'è bisogno di dare rappresentanza a quei milioni di italiani che non si riconoscono negli attuali equilibri politici e governativi. Intervistato dall'Agenzia di stampa nazionale ...