Un messaggio di WhatsApp potrebbe prosciugare il vostro credito residuo

Whatsapp - occhio al messaggio che ti ruba i soldi dal credito telefonico : L'allarme Whatsapp lo lancia il portale libero.it dalla sua pagina dedicata alla tecnologia. Si tratta di messaggi ricevuti sul social da numero sconosciuti, che invitano a premer su un link per ottenere foto sexy di celebrità italiane. In realtà si tratta di una catena di Sant'Antonio che nasconde

Quanto tempo ho per eliminare un messaggio su Facebook Messenger - WhatsApp e Telegram : Quante volte una volta inviato un messaggio si è pensato di aver fatto la cosa sbagliata? Da quando i social e le app di messaggistica istantanea hanno introdotto la possibilità di eliminare i messaggi inviati leggi di più...

Ragazzina si salva da tentato stupro grazie a un messaggio WhatsApp alla mamma : Un giovane di 26 anni è stato arrestato con le accuse di sequestro di persona, violenza sessuale e violenza a pubblico...

Spunta un messaggio vocale WhatsApp con bufala sul terremoto a Catania dalla Protezione Civile : Sta girando moltissimo in queste ore un messaggio vocale WhatsApp che, a conti fatti, gravita attorno ad una vera e propria bufala sul terremoto a Catania. Come spesso avviene in questi casi (vedere per credere un nostro articolo pubblicato circa un mese fa, sempre a proposito della disinformazione alimentata da messaggi di questo tipo), le app di messaggistica possono mostrarci anche dei lati negativi. In questo caso alimentando un allarmismo ...

Come inviare un messaggio a più persone con WhatsApp : Spesso e volentieri è necessario inviare lo stesso messaggio a più persone. Per evitare di perdere tempo a scrivere più volte lo stesso testo o a copiare ed incollare in tutte le chat necessarie, è leggi di più...

Chiamate da numeri sconosciuti (e il falso messaggio su WhatsApp) : cosa non dovete fare : Torna la truffa delle Chiamate mute da Tunisia, Kosovo e Moldavia: telefonate internazionali molto brevi stanno tempestando...

Batterio in carne di maiale infetta : una bufala il messaggio vocale WhatsApp? : C'è un Batterio nella carne di maiale e quindi un'infezione di cui nessuno appositamente ci parla? Il messaggio vocale che lancia l'allarme sta circolando in queste ore su WhatsApp e Facebook Messenger, mettendo la pulce nell'orecchio in centinaia e centinaia di italiani. Nella nota si ascolta circa un Batterio nuovo, probabilmente proveniente dall'estero, che avrebbe infettato una quantità indefinita di carne di maiale in vendita nei ...

Inviare un messaggio a più persone su WhatsApp : WhatsApp la comoda app di messaggistica nata nel 2009 è ormai entrata stabilmente a fare parte delle nostre vite. Nonostante la utilizziamo ogni giorno, e spesso ad ogni ora, non è necessariamente detto che ne conosciamo a fondo ogni funzione. In questo articolo approfondiremo tutti i modi che l’app offre per Inviare un messaggio a […] Inviare un messaggio a più persone su WhatsApp

Inviare un messaggio a più persone su WhatsApp : WhatsApp la comoda app di messaggistica nata nel 2009 è ormai entrata stabilmente a fare parte delle nostre vite. Nonostante la utilizziamo ogni giorno, e spesso ad ogni ora, non è necessariamente detto che ne conosciamo a fondo ogni funzione. In questo articolo approfondiremo tutti i modi che l’app offre per Inviare un messaggio a […] Inviare un messaggio a più persone su WhatsApp