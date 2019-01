Tutte le sneakers del 2019

gqitalia

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Come saranno leche indosseremo nel? Saranno ancora loro le protagoniste in fatto di calzature maschili? La risposta alla seconda domanda sembra essere sì, per la prima, il consiglio è quello di dare un'occhiata alla gallery che segue che racconta, attraverso le anticipazioni di Pitti Uomo, le forme, i colori, il mix di tessuti, e l'evoluzione di tecnologie delledel prossimo inverno.Ledel prossimo inverno. Le anteprime da Pitti UomoPhilip ModelCourtesy PressLuca Federici RedMeMunichCourtesy PressArkistarCourtesy PressVoile BlancheD.A.T.ELotto LeggendaMizunoLedel prossimo inverno. Le anteprime da Pitti UomoDagli anni Novanta Lotto Leggenda riedita un modello del '93 reinterpretato oggi nei colori, con una costruzione rivoluzionata e un design avanzato, tra le caratteristiche principali, la tomaia con nappa e ...