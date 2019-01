Sicurezza | il sindaco di Gallarate Decaro non ci rappresenta più

Anche Libera Sicilia in piazza per sostenere la decisione del sindaco Orlando di sospendere gli effetti del Decreto Sicurezza a Palermo : Anche Libera Sicilia in piazza per sostenere la decisione del sindaco Orlando di sospendere gli effetti del Decreto Sicurezza a Palermo Libera Sicilia sarà a piazza Pretoria, venerdì 4 gennaio, per ...

CAROLINA VARCHI - FDI - AD ´OMNIBUS´ SU LA7 ATTACCA IL SINDACO ORLANDO SULLA SOSPENSIONE DEL DECRETO Sicurezza : ´VUOLE DISTOGLIERE L'... : 3 gennaio 2018 Sull'opposizione di alcuni sindaci, tra i quali Leoluca ORLANDO, al dl SICUREZZA, si registra la presa di posizione di CAROLINA VARCHI, deputato nazionale di Fratelli d'Italia. "Da ...

Decreto Sicurezza - il costituzionalista Valerio Onida : "Un sindaco non può dire 'me ne frego della legge'" : Valerio Onida è uno dei costituzionalisti più noti e rispettati. Già presidente della Corte Costituzionale e professore emerito di diritto costituzionale all'Università degli studi di Milano, ha avuto anche una breve fase di impegno politico, candidandosi come sindaco di Milano per la sinistra. Non

Dl Sicurezza - il sindaco di Milano Sala : 'Salvini ci ripensi' : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha invitato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a rivedere il decreto Sicurezza. "Così non va, noi sindaci avevamo chiesto che venisse ascoltata la nostra ...

Sicurezza - in campo anche il sindaco di Milano Sala : «Salvini ci ascolti» : «Ministro Salvini, ci ascolti e riveda il decreto Sicurezza, così non va!». È l'appello del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che sulla sua pagina Facebook ha...

Il Sindaco di Sanremo sul decreto Sicurezza : "Da tempo Sindaci ed Amministratori hanno espresso forti critiche" : "Anzitutto va registrato il fatto che l'Anci aveva già espresso da tempo un parere negativo al decreto e che molti Sindaci ed Amministratori sia di centrodestra che di centrosinistra stanno esprimendo ...

Dl Sicurezza - sindaco Pd smonta i ribelli : "Legge va rispettata sempre" : Per la presidente dell'Anci Veneto, il problema non deve essere affrontato come una battaglia politica, ma bisogna guardare all'interesse dei Comuni e dei sindaci che ogni giorno si trovano a dover ...

DL Sicurezza - Salvini a Orlando : “Dimettiti! Vai a fare il sindaco nei paesi dei finti profughi” : Salvini torna a rispondere al sindaco di Palermo; Orlando e a tutti quei sindaci che vogliono seguire la linea del sindaco del capoluogo siciliano “Ci sono sindaci che dicono ‘non applicherò il decreto’, per cercare un po’ pubblicità”. A dirlo, durante una diretta Facebook da Bormio, Matteo Salvini: “Io dico che non si molla di un millimetro, fate i conti con i vostri cittadini, con i milioni di italiani che sono in difficoltà”. Il riferimento ...

Il sindaco di Pomezia contro il dl Sicurezza - ma non ha letto la legge - : La rivolta dei sindaci contro il dl Sicurezza è iniziata. Ora che il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e quello di Napoli, Luigi de Magistris, hanno deciso di sospendere il decreto, c'è già una ...

Decreto Sicurezza - il sindaco M5s di Pomezia Zuccalà contro Matteo Salvini : "Non si possono negare diritti" : Sugli immigrati Matteo Salvini il nemico ce l'ha nella maggioranza. Adriano Zuccalà, sindaco del Movimento 5 Stelle di Pomezia, non si schiera apertamente con i colleghi ribelli che hanno deciso di non applicare il Decreto sicurezza (Leoluca Orlando a Palermo e Luigi De Magistris a Napoli in testa),

Palermo - sindaco Orlando : 'Dl Sicurezza disumano - io non arretro' : "Non arretro, ho assunto una posizione che non è né di protesta, né di disubbidienza". Così il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, dopo la sua decisione di "boicottare" le disposizioni sui migranti ...