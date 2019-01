Non basta suv Cullinan per vendere attico da 38 mln dollari

Di Maio : 'Reddito di cittadinanza agli stranieri? Non bastano cinque anni di residenza' : A pochi giorni dalla messa a punto del provvedimento che introdurrà il reddito di cittadinanza non si conoscono ancora i requisiti di accesso alla misura di contrasto alla povertà, a partire dalla ...

Freccero show al ritorno a Rai 2 : faccio la tv punto e basta. Più informazione e satira con Luzzatti. Non sarà una rete sovranista : ... , e una comica del web da svelare, e sarà incentrato sul rapporto economia e politica, "su certe regole, sui trattati, ma è davvero l'unica economia possibile?". Insomma, l'altra visione dell'Europa,...

#CR4 - Signorini ribadisce su Barbara D’Urso : «Non mi piace quel tipo di espressione che fa davanti alle notizie. Basta!» : Barbara D'Urso e Alfonso Signorini Ci sono diatribe che, una volta accese, fanno fatica a spegnersi. L’ultima in ordine di tempo è quella che vede contrapposti Alfonso Signorini e Barbara D’Urso. Intervenuto ieri, come ogni settimana, a CR4- La repubblica delle donne, il direttore di Chi non ha esitato ad esprimersi nuovamente sulla conduttrice napoletana. Tutto è iniziato quando Piero Chiambretti gli ha chiesto delle ...

L’autonomia del notebook Non basta mai? Ecco qualche trucco per aumentarla : I notebook ci regalano grande libertà di movimento senza dover rinunciare alla nostra produttività o all’intrattenimento (giochi, film e serie TV), quando ci troviamo in posti dove il PC non c’è. Tuttavia, il compromesso tra dimensioni e peso non consente il più delle volte di avere la durata della batteria che ci servirebbe. Gran parte della colpa è delle batterie, la cui tecnologia non cambia da decenni. Un po’ è anche colpa ...

Non solo sport. Il Presidente ' Basta odio e divisioni!'. L'anno di Coppi e l'augurio al 'nostro' Schumi. : Quasi a ridimensionarlo a vantaggio di questo o quell'altro legato alla cronaca, sia pur meritevole come son tutti meritevoli i campioni dello sport. A qualsiasi latitudine. Di qualsiasi colore. ...

Auto : la ripresa di dicembre Non basta. 2018 in rosso per le vendite : Secondo Promotor, la situazione dell'economia getta un'ombra cupa sulle prospettive del mercato Automobilistico italiano. A cio' si aggiunge che anche altri elementi inducono a valutare con grande ...

Hopman Cup – Serena Williams Non basta : USA ko anche contro la Gran Bretagna : Stati Uniti ko contro la Gran Bretagna alla Hopman Cup, Serena Williams non basta agli USA ko nel singolare maschile e nel doppio misto Sesta giornata di sfide alla Hopman Cup. In attesa dell’inizio della stagione 2019, gli appassionati di tennis possono godersi un po’ di spettacolo al torneo esibizione misto per nazioni, organizzato dall’Itf sul cemento australiano, che vede protagonisti i big sui campi della ‘Perth Arena’. Tra la ...

Basket - Nba : Philadelphia sbanca Los Angeles - Gallinari Non basta ai Clippers : WASHINGTON - Philadelphia, 24-24, riscatta l'umiliante sconfitta subita contro Portland e fa il colpaccio in casa dei Los Angeles Clippers, 21-16, vincendo 119-113. Un Gallinari stellare nel primo ...

F1 - Luciano Burti : “La Ferrari Non ha fatto abbastanza per alleggerire la pressione su Sebastian Vettel” : Nel corso di una lunga intervista al sito Autosport.com ha detto la sua sulla situazione in casa Ferrari della stagione appena conclusa anche Luciano Burti, ex pilota brasiliano in Jaguar e Prost ai tempi della Formula Uno ma, soprattutto, ex test-driver della scuderia di Maranello. E, come potrete ampiamente rendervi conto, non sono parole di circostanza o “al miele”. Secondo il nativo di San Paolo, attuale commentatore della F1 per ...

Risultati NBA – Leonard show - Toronto strapazza Utah : un super Gallinari Non basta ai Clippers : Il giocatore italiano sforna un’ottima prestazione che non basta però per evitare la sconfitta contro Philadelphia, sorride invece Toronto grazie ad un pazzesco Leonard Una prestazione sopra le righe di Danilo Gallinari non basta ai Los Angeles Clippers per evitare la sconfitta contro Philadelphia, che espugna lo Staples Center con il punteggio di 113-119. Sono ventuno i punti messi a referto dal giocatore italiano, un bottino niente ...

Milan - Non bastano gli imprevisti per piegare uno come Gattuso : voto 6 - 5 : Chi è deluso dal Milan non considera il peso degli infortuni: Gattuso ha perso prima Biglia e Bonaventura, poi Romagnoli e Musacchio insieme a Caldara, infine Higuain, cioè mezza squadra titolare. E non ha riserve all' altezza. Eppure è lontano un punto dal quarto posto, il reale obiettivo di questa

Tennis - Hopman Cup 2019 : Serena Williams Non basta agli USA - Tsitsipas trascina la Grecia al successo per 2-1 : Serena Williams bagna il proprio esordio personale con un successo nell’edizione 2019 della Hopman Cup, ma questo non le basta per portare gli USA al successo, perché la Grecia, trascinata dal talento di Stefanos Tsitsipas, vince la sfida del gruppo B con il punteggio di 2-1. Primi a scendere in campo, in questa giornata che prevede un solo match per poi lasciar spazio ai preparativi per il nuovo anno, sono Tsitsipas e Frances Tiafoe, che ...

