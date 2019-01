Mercati in rialzo Corrono le banche

Mercati europei negativi dopo rialzo tassi della Fed : Si muovono in territorio negativo Piazza Affari e le altre borse europee , dopo il rialzo dei tassi deciso dalla Fed e il nulla di fatto della Bank of Japan . Per il 2019 la banca centrale americana ...

Vendite sui Mercati europei dopo rialzo tassi Fed : Esordio negativo per le principali borse europee , dopo il calo registrato da Wall Street sul rialzo del costo del denaro deciso dalla Fed , nonostante la contrarietà del presidente Donald Trump . Nel ...

Tassi Fed - un mancato rialzo farà piangere i Mercati? : "Nessuno vuole che la Fed stringa, specialmente quando potremmo essere coinvolti in una guerra tariffaria con il mondo. La gente vuole che la Fed sia flessibile. Grazie alle sue precedenti ...

Petrolio - prezzi in forte rialzo sui Mercati : Roma, 4 dic., askanews, - Quotazioni del Petrolio in forte rialzo sui mercati, dopo la decisione del Qatar di abbandonare l'Opec. Il Wti si attesta a 53.58 dollari al barile, in aumento dell'1,15%, ...

Midterm - future in lieve rialzoAi Mercati non dispiace il pari : I future sugli indici di Wall Street sono in leggero rialzo dopo i risultati delle elezioni Usa di Midterm. Nei primi scambi lo spread tra Btp e Bund tedeschi si restringe a 295 punti Segui su affaritaliani.it

Midterm - Wall Street in lieve rialzoAi Mercati non dispiace il pari : I future sugli indici di Wall Street sono in leggero rialzo dopo i risultati delle elezioni Usa di Midterm, che vedono i democratici riprendersi la Camera e i repubblicani rafforzarsi al Senato Segui su affaritaliani.it