Maltempo Marche | neve e gelo in tutta la regione

Maltempo Marche : neve nelle zone colpite dal terremoto - Salaria chiusa per i mezzi pesanti : L’ondata di freddo in atto al centro/sud ha investito anche le Marche: la neve, con accumuli poco significativi, ha imbiancato anche le zone terremotate del Fermano, Ascolano e del Maceratese. Le precipitazioni più intense, fino a 15-20 cm, stanno interessando la zona di Pescara del Tronto (Ascoli Piceno), Camerino, Cingoli e Muccia (Macerata). Disagi sulla Salaria, dove sono entrati in azione spazzaneve: la strada è chiusa alla ...

Maltempo e vento forte nelle Marche : albero cade su auto in transito - occupanti illesi : Forti raffiche di vento e deboli nevicate si sono registrate nelle scorse ore in varie zone delle Marche, come Fermo e le zone dell’Ascolano e del Maceratese. Un albero è caduto su un’auto in transito lungo la via Flaminia a Osimo (Ancona), investendo in pieno il cofano e frantumando il lunotto anteriore: illesi i tre giovani a bordo. A Falconara Marittima un ragazzo ha perso il controllo della sua vettura probabilmente a causa del ...

Maltempo : tempesta di fulmini a Civitanova Marche : Una tempesta di fulmini si è abbattuta nel pomeriggio su Civitanova Marche, colpendo diversi contatori elettrici con relativi black out e vari disagi. Al lavoro i vigili del fuoco e squadre di tecnici. L'articolo Maltempo: tempesta di fulmini a Civitanova Marche sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - ancora venti forti e nevicate nelle Marche e al Sud : Roma, 2 gen., askanews, - ancora venti forti e nevicate nelle Marche e al Sud, e la Protezione civile segnala, in particolare, allerta gialla su Abruzzo, Molise e Sicilia 'L'intenso flusso di correnti ...

Maltempo Macerata : blackout a San Severino Marche : Operai e tecnici della municipalizzata Assem Spa di San Severino Marche sono al lavoro dalla scorsa notte, e senza soste, per risolvere i problemi alla rete di distribuzione dell’energia elettrica causati dall’ondata di Maltempo che ha visto cadere, anche in tutto il territorio settempedano, diversi centimetri di neve. Distacchi diffusi si sono registrati un po’ ovunque per la caduta diversi alberi. “Al momento – fanno sapere dall’Assem – la ...

Maltempo Marche : ricognizione danni - si lavora per la richiesta dello stato di emergenza : La Regione Marche ha avviato la ricognizione dei danni causati dal Maltempo di ieri e oggi, in previsione di richiedere al governo il riconoscimento dello stato di emergenza. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Protezione civile, Angelo Sciapichetti, precisando che il personale del dipartimento e del servizio Difesa della costa sta monitorando abitazioni, infrastrutture, attivita’ produttive, attivita’ agricole, ...