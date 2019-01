Inter | quanti goleador | in Europa è quasi primato

Test di sicurezza a Roma : in quanti minuti le autorità Inter cettano uno zaino abbandonato? : Tredici minuti per recuperare uno zaino abbandonato vicino al Colosseo . È questo il tempo di risposta delle forze dell'ordine cronometrato da " W l'Italia " mentre mette alla prova le nuove misure di ...

Usa-Cina : Trump pronto a Inter venire in caso Huawei - intanto rivela : 'Pechino sta acquistando quantità incredibili di semi di soia' : Il rilascio della CFO Huawei Weng Wanzhou, arrestata in Canada la scorsa settimana su disposizione delle autorità americane, potrebbe diventare parte di un accordo commerciale con la Cina. A tal fine, ...

Inter - Spalletti amaro : "Di punti ne abbiamo fatti quanti il Tottenham..." : un Luciano Spalletti calmo ma rammaricato, amaro ma lucido. La sua Inter è da poco uscita dalla Champions, pareggiando 1-1 col Psv. L'analisi del tecnico a caldo: "Non siamo riusciti a mantenere la ...

Salvini in diretta ma il si Interrompe. Al suo posto la gamer filippina : “Oh mio dio - quanti follower!” : Salvini in diretta ma il si interrompe. Al suo posto la gamer filippina: “Oh mio dio, quanti follower!” Matteo Salvini era in diretta da un paio di minuti, quando la connessione si è interrotta. Così Facebook ha “dirottato” chi stava seguendo il video del ministro dell’Interno a un’altra diretta, cioè quella della gamer e cosplayer filippina Alodia Gosiengfiao. La ragazza, da un momento all’altro, si è ritrovata con più di 12mila persone che la ...