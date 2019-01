Il Paradiso delle Signore 7 gennaio | Marta vive da Vittorio | Umberto teme lo scandalo

Blastingnews

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Le anticipazioni de "Il" per quanto riguarda la puntata di lunedì 7rivelano che la situazione trae suo padreè sempre più tesa. Dopo aver deciso di lasciare la sua casa natale, la ragazza ha preferito sistemarsi per un po' a casa di. Questa decisione, però, farà infuriare, il quale comincerà are che la scelta della figlia possa farein città.La situazione, di conseguenza, si farà sempre più complicata, almeno fino a quandonon deciderà di trovarsi un nuovo appartamento in cui andare are da sola....