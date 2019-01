: Gruppo Lima: no a nuovo mandato Maduro - NotizieIN : Gruppo Lima: no a nuovo mandato Maduro - Cyber_Feed : Breaking News #Gruppo Lima: no a nuovo mandato Maduro - zazoomnews : Paesi Gruppo Lima Maduro illegittimo - #Paesi #Gruppo #Maduro #illegittimo -

Un documento firmato dai ministri degli Esteri dei Paesi del 'di' (ad eccezione del Messico), sollecitaa non assumere la presidenza del Venezuela e a trasferire il potere esecutivo all'Assemblea nazionale fino a quando non si svolgeranno nuove elezioni democratiche". "Il processo elettorale da cui ha avuto origine -si legge nel documento- non si è basato sulle garanzie e gli standard internazionali necessari per un processo libero, giusto e trasparente".(Di sabato 5 gennaio 2019)