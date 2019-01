Dl sicurezza | Viminale | “Fu l’Anci a volere semplificazione su residenza ai richiedenti

Viminale - trasparenza anti fakeIl dossier sul decreto sicurezza : Mentre infuria la polemica tra Salvini e i sindaci "ribelli", il Viminale diffonde un dossier a forma di domanda e risposta che spiega punto per punto il decreto sicurezza e smonta le fake news Segui su affaritaliani.it

Migranti - Arci : “Il documento domande-risposte del Viminale sul dl sicurezza? Nulla di vero - solo propaganda” : “FakeFAQ”. Così Arci definisce il documento di “domande e risposte” sull’applicazione del nuovo decreto Sicurezza, in Gazzetta Ufficiale dal 4 novembre. Il documento pubblicato il 19 dicembre dal Viminale è la versione semplificata della circolare del giorno prima, firmata dal capo di gabinetto Matteo Piantedosi. Una circolare molto attesa, visti i timori espressi dai Comuni per il cambio di regime che ci sarà con l’entrata in vigore ...

«Nessun capo dei tifosi al tavolo della sicurezza». Il dietrofront del Viminale e il nodo di chi ci sarà : Il primo accordo prevedeva che al tavolo di «Stadi sicuri», coordinato da Salvini con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti, sarebbero stati ...

sicurezza - dal prefiltraggio alle barriere : Viminale studia nuove norme per eventi natalizi dopo attentato di Strasburgo : prefiltraggio, transenne e barriere anti-intrusione, appositi spazi di soccorso raggiungibili dai mezzi di assistenza. La circolare è ancora nelle stanze del Dipartimento di pubblica Sicurezza e potrebbe ancora essere ammorbidita, rivista e aggiustata. Ma di certo presto sarà sulle scrivanie di prefetti e questori, portando nuove direttive da seguire in occasione degli appuntamenti programmati in vista delle festività natalizie. Fiere, ...

Dl sicurezza - Sprar : “Migliaia in strada - non sappiamo più cosa possiamo fare”. A giorni nuovo decreto del Viminale : Il primo indiscutibile effetto del decreto Sicurezza appena entrato in vigore è aver reso più incerto sia per gli operatori sia per i migranti il sistema di accoglienza. “C’è una situazione di indefinitezza – spiega Daniela Di Capua, direttrice del Servizio centrale dello Sprar (Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati), cioè fino all’attuale governo il sistema d’accoglienza “ordinario”- è molto chiaro cosa non possiamo più ...

Decreto sicurezza - anche Roma si mette di traverso. Sì Pd-M5s a mozione che chiede confronto con Viminale : anche la Roma pentastellata si mette di traverso al Decreto Sicurezza di Matteo Salvini. Con il M5S che esce spaccato, nonostante la mozione arrivata in Consiglio in una versione “edulcorata”. Ha un forte significato politico il documento approvato in Aula Giulio Cesare con 28 voti favorevoli e 3 contrari. Il testo, infatti, impegna la sindaca Virginia Raggi “a chiedere al Ministro dell’Interno e al Governo di aprire un confronto ...