Sul Fatto del 4 gennaio | Freccero ribalta l’editto | “Rivoglio Luttazzi su Rai2”

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 4 gennaio : Nel 2002 - da Sofia - Silvio Berlusconi ordinò la cacciata dalla tv pubblica delle voci più scomode : Dopo la cacciata Freccero ribalta l’editto: “Rivoglio Luttazzi su Rai2” Il neo-direttore lancia un nuovo talk sullo stile di Biagi e chiama il satirista: “È finita l’epoca di Berlusconi e Renzi” di Lorenzo Giarelli 17 anni dopo di Marco Travaglio Ve l’immaginate Luttazzi nella Rai del 2018? Anzi, meglio: ve l’immaginate Luttazzi nell’Italia del 2018? Carlo Freccero, ex-neo-direttore di Rai2, annuncia il suo ritorno nel cosiddetto ...

'Non arretro - ho fatto mio dovere di sindaco' - dice Orlando dopo lo strappo Sulla sicurezza : La reazione di Salvini conferma il degrado della cultura politica del nostro Paese. Considero la posizione di Salvini e questo provvedimento un insulto agli italiani e alla Costituzione. Io ero ...

"Non arretro - ho fatto mio dovere di sindaco" - dice Orlando dopo lo strappo Sulla sicurezza : "Non arretro, non c'è motivo di arretrare, io ho assunto una posizione che non è né di protesta, né di disubbidienza, né di obiezione di coscienza. Ho assolto alle mie funzioni istituzionali di sindaco, l'ho fatto in modo formale il 21 dicembre, senza fare alcun comunicato". Lo ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, tornato a parlare della sua decisione di non ...

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 3 gennaio : Reddito : ecco chi lo avrà - cosa dovrà fare e quanto prenderà : I requisiti Reddito, ecco chi avrà diritto alle somme più alte Nei documenti del governo i parametri per ottenere il sussidio. Il contributo affitto va solo a un membro della famiglia di Stefano Feltri Eruzioni di bava di Marco Travaglio In perfetta sincronia con l’Etna che erutta lava, i quirinalisti di professione e di complemento eruttano bava. Uno tsunami di saliva tracima da ogni dove e rischia di sommergere il Quirinale, una nuvola ...

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 2 gennaio : Di Battista aiuterà M5S alle Europee e poi via in Congo : Il ritorno “Dibba” l’Africano: campagna per l’Ue e poi via in Congo Magari passerà alla storia, o meglio alla cronaca, come il “patto del bombardino”. Fatto sta: Alessandro Di Battista è tornato in pista. Nella fattispecie, una pista da sci delle Dolomiti. Il Capodanno dei Cinque Stelle è (quasi) tutto nell’abbraccio tra i due gemelli diversi del Movimento: dopo il lungo peregrinare mesoamericano Di Battista rientra a […] di Tommaso ...

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 31 dicembre : Muore la donna abbandonata nell’ospedale tra le formiche : Napoli Coperta di formiche, è morta. “In corsia anche l’infezione” Sanità – La 71enne cingalese, filmata piena di insetti in ospedale, si è aggravata dopo un trasferimento. L’avvocato integra la denuncia, attesa l’autopsia di Vincenzo Iurillo Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Cura omeopatica/1. “Violenza negli stadi. La svolta di Salvini: ‘Incontrerò gli ultrà’” (La Stampa, 28.12). Poi, per combattere la mafia, ...

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 30 dicembre : : Il Dossier Manovra Pro&Contro: Più continuità con il passato di quanto dica lo show in aula Paradossi – La legge di bilancio ottiene la fiducia alla Camera tra i gilet azzurri di Silvio e gli allarmi democratici del Pd: contenuti diversi, ma i numeri macro sono “alla Renzi” di Marco Palombi Strategia della pensione di Marco Travaglio Noi fortunati che abbiamo seguito in tv il cosiddetto dibattito parlamentare sulla manovra di ...

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 29 dicembre : : Il dossier Il cavillo dimenticato che può dimezzare il regalo ai Benetton Autostrade – Nel 2007 il Cipe bocciò il maxi rimborso in caso di concessione revocata di Daniele Martini I Conte senza l’oste di Marco Travaglio Giacobino. “(Conte) amico del popolo. Come Marat” (Aldo Cazzullo, Corriere della sera, 21.5). Maggiordomo comunista. “Vogliono rifilarci un altro premier di sinistra”, “Mattarella non digerisce il premier maggiordomo” ...

Proteste dei pensionati Sulla manovra - Boschi attacca Fico : 'Ha fatto i suoi interessi e quelli del M5s' : 'Sui tagli alle pensioni di milioni di italiani il presidente Conte si permette di dire che è vergognoso che i pensionati difendano i loro diritti: dovrebbe pulirsi la bocca, è ignobile attaccare chi ...

Roma - “governo impugna legge pro-cemento di Regione Lazio”. ESultano i Verdi. A ottobre l’inchiesta del Fatto.it : “Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge della Regione Lazio sulla semplificazione che prevedeva, come da noi Verdi denunciato, norme illegittime sui parchi del Lazio prevedendo il silenzio assenso nell’approvazione dei piani di assetto e aprendo anche ad una grave deregulation nell’edificazione all’interno delle aree naturali protette”. Così in una nota Angelo Bonelli dei Verdi, che con altri cinque firmatari dello stesso ...

Francesco Facchinetti inSulta Walter Nudo/ La replica del gieffino : 'Non so io cosa possa aver fatto per...' : Francesco Facchinetti insulta Walter Nudo: 'Quel demente...'. Il vincitore del GF Vip 2018 replica: 'Non so cosa ho fatto per meritarmelo'.

In Edicola Sul Fatto Quotidiano del 28 dicembre : Stadi : come è morto l’ultrà a San Siro e come i nazi si sono ripresi le curve : La cronaca L’agguato, poi l’investimento. Così è morto l’ultrà a Milano Santo Stefano di sangue – Cento interisti con gli amici da Nizza, armati di mazze e machete per accogliere i napoletani lontano dallo Stadio. Gli scontri e l’incidente di Davide Milosa Il filo di Marianna di Marco Travaglio Un tempo, per capire che aria tirava, bastava pedinare Clemente Mastella: se mollava un governo, era chiaro che la crisi era questione di ...

Luigi Di Maio - Sul Fatto Quotidiano la prova decisiva : perchè Giggino è davvero a fine corsa : L'articolo è godibilissmo, oltre che inoppugnabile nei contenuti. Spiega, portando la priva, perchè l'esperienza di Luigi Di Maio al governo è da considerarsi conclusa. E la cosa bella è che si trova sul Fatto Quotidiano, non su Il Giornale o Libero. Scrive Marco Palombi che "le liti tra grillini e

Meglio Chernobyl del cenone : le “vacanze atomiche” di Natangelo Sul Fatto Quotidiano in edicola : Il vignettista de Il Fatto Quotidiano, Natangelo, è stato in una delle zone più letali d’Europa: Chernobyl, dove nel 1986 si verificò il disastro nella centrale nucleare. “Avete mai visto un rilevatore di radioattività impazzire? Allora tenetevi forte” scrive Natangelo. Qui, in video, il promo del suo speciale. In edicola due pagine con la storia del suo viaggio raccontata con un fumetto. L'articolo Meglio Chernobyl del cenone: ...