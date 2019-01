Statali | primi aumenti da aprile Stretta del fisco sui finti poveri

ilmessaggero

: Statali, primi aumenti da aprile. Caccia ai fondi per il contratto - Gialfred : Statali, primi aumenti da aprile. Caccia ai fondi per il contratto - TeneraValse : Statali, primi aumenti da aprile Caccia ai fondi per il contratto - rebeccalandi88 : Statali, primi aumenti da aprile. Caccia ai fondi per il contratto -

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Nel 2019 per i dipendenti pubblici arriveranno due mini-, ma per il rinnovo vero e proprio del contratto per il triennio appena iniziato, le risorse mancano ancora. La manovra di bilancio...