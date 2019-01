Ronaldo | statua di Funchal virale | i fan cercano lo scatto con le parti intime di CR7

Blastingnews

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Cristiano, ormai, fa parlare di sé anche all'esterno del rettangolo di gioco. Dopo il busto realizzato per l'aeroporto di Madeira, spesso deriso per la scarsa somiglianza con il volto del campione portoghese, è stata recentemente inaugurata a, città natale di CR7, una nuovain suo onore. Questa sta riscuotendo un incredibile successo, tanto da diventaresui social, grazie agli innumerevoli fan desiderosi di scattarsi una foto con il monumento. Alcuni di questi scatti, però, sono risultaticolarmente 'piccanti', a causa di un dettaglio dellache risalta subito all'occhio, ovvero lebasse.'Tutte pazze per CR7' Se il busto di Cristianoesposto all'aeroporto di Madeira aveva fatto sorridere tutti, la stessa cosa si può dire per laesposta nella città di. Le motivazioni, però, sono radicalmente diverse. Nel primo ...