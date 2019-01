Incidente ferroviario in Danimarca | le vittime salgono a 8

Il numero di morti nell’Incidente ferroviario in Danimarca è salito a otto : Il numero delle persone morte nell’incidente ferroviario avvenuto ieri in Danimarca è salito a otto: lo ha fatto sapere la polizia dicendo che le persone morte sono tre uomini e cinque donne. La polizia ha anche spiegato che sta lavorando

