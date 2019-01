iliad | ma la rivoluzione quando arriverà? La stiamo ancora aspettanto

Quanto è vera la rivoluzione iliad Italia a fine 2018 - la copertura Vodafone e TIM un lontano miraggio : Fu vera rivoluzione per Iliad Italia nella seconda parte del 2018? Senza attendere i posteri per l'ardua sentenza, possiamo commentare i risultati del quarto operatore Italiano, anche sulla base di due ultime inchieste dell'associazione dei consumatori Altroconsumo. Quest'ultima sottolinea la portata innovativa del brand da una parte ma non può fare a meno di far notare la grande pecca dell'ultimo arrivato nella telefonia mobile nostrana per la ...

La rivoluzione iliad sbarca a Napoli : apre i battenti il nuovo iliad Store : La rivoluzione Iliad arriva a Napoli con l'apertura in pieno centro del nuovo Iliad Store in via Toledo 103/104: grazie ai distributori Simbox è possibile acquistare la proprio offerta Iliad e ottenere assistenza in loco.