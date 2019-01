I primi appuntamenti di Marco Mengoni nel 2019 tra l’instore tour e i concerti nei palasport : Sul finire del 2018, Marco Mengoni ha rilasciato l'album Atlantico e intrapreso le attività promozionali a supporto del disco. Tra queste, anche una serie di appuntamenti firmacopie per l'instare tour ancora in corso di svolgimento. Saranno quattro infatti gli appuntamenti in programma a gennaio, tra il 12 e il 15 per quattro giorni consecutivi. Marco Mengoni sarà il 12 gennaio a Lonato del Garda e il 13 gennaio a Ravenna; in seguito sarà ad ...

Ciclismo - Fabio Aru e i primi appuntamenti del 2019. Quando vedremo in gara il Cavaliere dei Quattro Mori : Tutto pronto per il nuovo anno: c’è voglia di grande riscatto per Fabio Aru, una delle stelle del Ciclismo tricolore. Il sardo nell’ultima stagione non è riuscito assolutamente a confermarsi: dopo i fasti tra Giro d’Italia, Tour de France (ricordiamo che nel 2017 ha vestito per diversi giorni la maglia gialla di leader) e Vuelta (vincitore dell’edizione 2015), il Cavaliere dei Quattro Mori ha attraversato un periodo ...