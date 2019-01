E-book | un ‘flop’ che vale il 10% del mercato editoriale

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Tra dicembre e gennaio ho letto da più parti che gli e-sono stati un flop perché rappresentano solo il 10% del fatturato delle case editrici. Secondo l’Istat, infatti, nel 2017 ildigitale continua a crescere ma resta una nicchia che non è in grado di far compiere un balzo al comparto. Eppure circa 27mila titoli,a dire oltre il 38% dei libri pubblicati nel 2017, sono disponibili anche in formato e-e tale quota supera il 70% per i libri scolastici. Forse è troppo poco: gli editori dovrebbero fornire immediatamente la versione digitale e dare la possibilità di scelta al lettore.Che nel nostro Paese i lettori digitali siano in costante crescita lo sostiene anche la ricerca annuale Rakuten Kobo sull’eReading: nel 2018 gli italiani sono quarti nella classifica mondiale e terzi per ore di lettura, dietro solo a Canada, Olanda e Francia. Questi dati confermano una ...