Terremoto in Abruzzo - notte di paura dopo la scossa di Capodanno : Terremoto in Abruzzo, notte di paura dopo la scossa di Capodanno La terra ha continuato a tremare ma con intensità minore nella zona già colpita dal sisma di magnitudo 4.1. Nessun danno ma molte persone sono scese in strada per lo spavento Parole chiave: ...

Terremoto - a Roma avvertita forte scossa. In Abruzzo l'epicentro : Scossa di Terremoto a Roma . Epicentro in Abruzzo, in provincia de L'Aquila, a Collelongo a tre chilometri dal capoluogo abruzzese; alle 19.37 hanno tremato anche molte abitazioni della zona est della ...

Terremoto Lazio e Abruzzo - paura nella Marsica : risentimento sismico del 5° grado Mercalli - scuole e palestre aperte per chi non vuole dormire a casa in una notte polare [LIVE] : 1/9 ...

Terremoto L'AQUILA M 4.2/ Ultime notizie - scossa al confine tra Lazio e Abruzzo : avvertita a Roma e Frosinone : TERREMOTO L'AQUILA M 4.2: Ultime notizie, la scossa ha visto il suo epicentro al confine tra Lazio e Abruzzo. avvertita ad Avezzano e Roma.

Terremoto : scossa 4.2 in Abruzzo : ANSA, - ROMA, 1 GEN - Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata alle ore 19.37 con epicentro a tre chilometri dalla località di Collelongo, ad una profondità di 17 chilometri. La ...

Terremoto in Abruzzo - Collelongo : zona ad alto rischio sismico. Mappa dello scuotimento : Capodanno da dimenticare per il centro Italia ed in particolare per aquilano e frusinate dove è stata avvertita distintamente una scossa di Terremoto alle 19.38. Come segnalato in questo articolo,...

Terremoto in Abruzzo - scossa di 4.2 avvertita fino a Roma : gente in strada : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 1 gennaio, tra Lazio e Abruzzo, di magnitudo 4.2 e con epicentro a Collelongo, in provincia de L'Aquila. Il sisma è stato avvertito in una vasta area per un raggio di circa 100 chilometri, da Avezzano a Sora e fino a Cassino e Frosinone.Continua a leggere

Terremoto - non è un Buon Anno al Centro Italia : forte scossa tra Lazio e Abruzzo - torna la paura a L’Aquila - Roma - Frosinone - Latina - Sora - Alatri - Avezzano e Sulmona : 1/7 ...

Terremoto di 4.2 tra Lazio e Abruzzo : gente in strada in Ciociaria - paura a Roma : Un forte Terremoto è stato registrato al confine tra Lazio e Abruzzo alle 19.37. L'istituto nazionale di vulcanologia ha registrato una magnitudo di 4.2 con epicentro a Collelongo (L'Aquila). La profondità rilevata è stata di 17 chilometri. Il sisma è stato avvertito in una vasta area, da Avezzano a Sora e sino a Cassino e Frosinone. Grande allarme tra la popoLazione con messaggi sui social network e gente scesa in strada soprattutto nei paesi ...

Terremoto centro Italia : scossa avvertita tra Lazio e Abruzzo - gente per strada in diverse citta' : Una scossa di Terremoto relativamente intensa è stata registrata e avvertita oggi 1 gennaio 2019, esattamente alle 19.38, sull'Italia centrale e precisamente sull'Appennino abruzzese. Stando ai...

Terremoto Abruzzo 2009 : premio di laurea in ricordo degli studenti morti nel sisma : L’aula “Maggio” del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell’Università di Palermo, in via Archirafi 26, ospiterà il prossimo 14 dicembre a partire dalle ore 9, il convegno sul rischio sismico incentrato sulla presentazione del premio di laurea “AVUS 6 Aprile 2009”. L’AVUS è l’Associazione Vittime Universitarie sisma, costituita dai genitori di 13 ragazzi, studenti fuori sede, che nel Terremoto che ha colpito L’Aquila il 6 aprile ...

Terremoto fra L'Aquila e Frosinone scossa M 3.1/ Ultime notizie Ingv - Lazio e Abruzzo tremano ancora - IlSussidiario.net : Terremoto fra L'Aquila e Frosinone scossa M 3.1. Ultime notizie Ingv, Lazio e Abruzzo tremano ancora: sisma registrato alle ore 8:30