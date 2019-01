Il corpo su cui è apparso Beppe Grillo è del figlio Rocco

ilgiornale

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Il discorso alla nazione difatto circolare in internet ha destato scalpore non solo per il contenuto ma anche per la scelta di scinderee mente. Nel video, il comico genovese e ideologo del Movimento 5 Stelle, nel suo contro-discorso rispetto a Sergio Mattarella, compariva in un tablet messo sopra ildi un culturista."Non so neanche che anno sia. Io ragiono per secoli, ormai ho diviso la mia mente dal mio. Il miolo potete vedere, è un sogno, e i sogni saranno la battaglia che dovremmo fare nel prossimo secolo", dicevanel messaggio. Ma non diceva di chi fosse ildel ragazzo su cui appariva il viso di.E adesso, la verità è venuta a galla: ilmuscolo era del. Come spiega in esclusiva Oggi,"ha 24 anni, non compare quasi mai al seguito di suo padre e più che alla politica pensa alla salute e al ...