Genova - Ponte Morandi : Capodanno sotto il tendone per gli sfollati : Festeggiamenti e brindisi per il Capodanno anche per gli sfollati di Genova, a poca distanza dai monconi del Ponte Morandi: sotto una tenda bianca con le finestre di plastica, alcune persone si sono ritrovate ieri sera al confine con la “zona rossa” per fare festa e aspettare la mezzanotte insieme. Nella tenda tanti palloncini colorati, festoni, ravioli e teglie con lasagne. Molti tengono a mente le parole del Presidente della ...

Genova - la folla in piazza saluta il 2019 : Successo di pubblico per i diversi eventi nel capoluogo. Il sindaco Bucci: «È stato un anno difficile, ma abbiamo dimostrato di essere una città coesa»

Genova - crolla il soffitto delle scale di un edificio : 30 sfollati a Cornigliano : Un edificio a Cornigliano è stato evacuato all’alba dai vigili del fuoco a causa del crollo del soffitto delle scale interne. E’ successo stamani alle 5. I pompieri sono intervenuti con due squadre e hanno fatto uscire le 4 famiglie e i residenti che vivono nel palazzo, circa 30 persone. Intervento nella notte anche per i vigili del fuoco di Rapallo: un automobilista ha perso il controllo del veicolo e e’ andato a sbattere ...

Genova - la protesta degli sfollati del ponte Morandi : "In quelle case noi non torniamo" : Dopo l'approvazione del decreto Genova, può davvero partire la road map per la demolizione del ponte Morandi e la...

Toninelli a Tgcom24 : 'Con il decreto abbiamo rimesso Genova in piedi - ora gli sfollati potranno comprarsi una casa' : L'intervento di Toninelli su Dl Genova, Ischia e Tav - "Per quando riguarda il decreto abbiamo stanziato 300 milioni di euro: le 266 famiglie che avevano perso la casa ora hanno a disposizione circa ...

Ponte Morandi - 90 giorni dopo il ricordo dei morti. Sfollati : "Convertire in legge decreto Genova" : Alle 11.36 c'è stata la commemorazione delle 43 vittime e di quella data che sta segnando profondamente la vita e l'economia della città. È notizia di ieri una class action degli spedizionieri del ...

Maltempo - Brennero riaperto Quattro famiglie sfollate a Genova : Via libera la traffico in entrambe le direzioni sull’autostrada ma non sulla statale. Chiusi diversi passi alpini. Disagi in tutta Italia: bel Frusinate è esondato un fiume, l’Adige è a livelli record a Verona

Maltempo - situazione sempre più difficile a Genova : famiglie sfollate. Il governatore Toti : “preoccupati per piogge e mareggiate” : Le piogge di questi giorni hanno provocato uno smottamento sotto il ponte dell’autostrada vicino a Staglieno, a Genova. Per questo quattro famiglie sono state sfollate. Lo ha detto il sindaco Marco Bucci. Gli assistenti sociali del Comune stanno cercando una sistemazione. “Nelle prossime 24 in Liguria ci saranno forti precipitazioni e una mareggiata che puo’ essere una delle piu’ potenti degli ultimi anni. La concomitanza ...

Ponte Genova - Gdf : "ammorbidite" le bozze delle relazioni tecniche sul crollo | Sfollati - si accorciano i tempi : E' emerso dagli interrogatori di tre ingegneri della Spea. Secondo gli investigatori, i documenti sarebbero stati modificati per evitare controlli più invasivi e costosi alla struttura

Genova - consegnate le ultime case agli sfollati. Spuntano due nuovi reperti cruciali per le indagini : Alloggi pubblici messi a disposizione dal Comune e dalla Regione. Nove gli appartamenti consegnati oggi ad altrettante famiglie sfollate. Sul fronte giudiziario i due nuovi reperti saranno spediti per ...