Froome e Thomas | niente Giro | ' Puntiamo sul Tour'

Giro d’Italia 2019 : Chris Froome e Geraint Thomas assenti - il Team Sky si affida a Egan Bernal : Chris Froome e Geraint Thomas non parteciperanno al Giro d’Italia 2019. Il Team Sky ha ufficialmente comunicato che il detentore del titolo e il vincitore del Tour de France non saranno al via di Bologna il prossimo 11 maggio. Egan Bernal dunque affronterà la Corsa Rosa da capitano. La decisione era nell’aria, i due campioni hanno dato le proprie motivazioni sulla loro assenza e si concentreranno sul Tour de France. Chris Froome ...

Giro d'Italia 2019 - Chris Froome e Geraint Thomas non ci saranno. Egan Bernal capitano del Team Sky : La notizia è arrivata nella mattinata di Capodanno. Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il Team Sky ha ufficlaizzato la decisione di Chris Froome e Geraint Thomas di non correre il ...

Ciclismo - Egan Bernal : “Il Tour mi piace tantissimo - ma ci saranno Froome e Thomas. Al Giro d’Italia posso essere protagonista” : È sicuramente uno dei ciclisti più attesi in questo 2019. In tanti stanno aspettando la crescita definitiva di Egan Bernal, stella ancora giovanissima del Team Sky, che è pronta a brillare nella nuova annata che sta per arrivare. Il colombiano, classe 1997, ha già dimostrato di avere i numeri per poter guidare lo squadrone britannico in una grande corsa a tappe e probabilmente in questa stagione gli arriverà l’opportunità. Ancora da ...

Ciclismo - Giuseppe Martinelli fa i pronostici della prossima stagione : “Froome sarà ancora il numero uno - Moscon può diventare super - Thomas non si ripeterà” : La stagione 2019 di Ciclismo è ormai alle porte e si iniziano a fare i pronostici su cosa accadrà nel prossimo anno. Tra coloro che conoscono meglio questo sport troviamo Giuseppe Martinelli, uno dei direttori sportivi più importanti degli ultimi trent’anni. Da Marco Pantani a Fabio Aru, passando per Gilberto Simoni, Damiano Cunego e Vincenzo Nibali, la lista dei corridori diventati campioni sotto la sua guida è davvero lunghissima. In ...

Ciclismo - dove correranno Froome - Thomas e Bernal nel 2020? È asta sul mercato dopo l’addio del Team Sky : Al termine della stagione 2019 Sky lascerà il mondo del Ciclismo. Lo sponsor che ha permesso la creazione del Team Sky, una squadra che è stata il punto di riferimento assoluto negli ultimi anni, collezionando grandissime vittorie e imponendo il suo modo di correre nei grandi giri, ha scelto di non proseguire in questa avventura. Il nodo principale è a livello economico con l’attuale budget di 34 milioni di sterline ritenuto troppo alto per ...

Tour de France 2019 - i partecipanti già confermati e quelli in dubbio. Nibali e Aru sfideranno Froome - Thomas ed i francesi : L’anno volge al termine, una nuova stagione per il ciclismo internazionale si appresta ad iniziare. Arrivano giorno dopo giorno le prime conferme sulle partecipazioni alle corse per quanto riguarda i migliori ciclisti al mondo nel 2019: tempo di programmazione questo che anticipa le festività. Se per il Giro d’Italia sono già tantissimi i nomi certi al via, più difficile è stilare una startlist provvisoria per il Tour de France ...

Ciclismo - è già mercato…2020! Nibali in scadenza di contratto - Froome e Thomas corteggiati con l’addio della Sky… : È praticamente terminata la stagione del Ciclismo su strada per quanto riguarda il 2018, con i corridori che sono in ritiro per approcciare il nuovo anno al meglio. Si inizia però già a pensare al prossimo ciclomercato, che potrebbe essere uno dei più spettacolari di sempre viste le tante trattative che potrebbero animarlo. Ci si aspettano infatti veri e propri botti, con i migliori corridori al mondo coinvolti e pronti a cambiare squadra. Non ...