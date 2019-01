Federica Sciarelli in tv con un livido sul viso | la spiegazione per i fan

Federica Sciarelli spiega l'origine dell'ematoma al naso : "Non ho fatto a cazzotti con nessuno" : Nell'ultimo numero di Tv, Sorrisi e Canzoni, la giornalista Federica Sciarelli ha svelato che cosa le ha causato l'ampio livido tra il naso e l'occhio destro che ha sfoggiato - suo malgrado - ad inizio novembre e mascherato con più successo negli ultimi appuntamenti del mercoledì sera di Rai 3 con Chi l'ha visto?.Nonostante il trucco scenico, l'ematoma è risultato spesso così ben visibile sotto i riflettori, che la stessa giornalista ...

Chi l’ha visto? Federica Sciarelli su Sfera Ebbasta : “L’artista è responsabile dei messaggi che manda. C’è un suo video dove si occulta un cadavere - siamo rimasti colpiti” : Tra le tante affermazioni che sono state fatte sulla tragedia di Corinaldo, ci sono quelle su Sfera Ebbasta. Questa triste tragedia ha (ri)acceso i riflettori sulle canzoni del trapper dai capelli rosa, che il 7 dicembre – giorno del suo compleanno – era atteso nella discoteca Lanterna Azzurra. C’è chi sostiene che le sue canzoni siano estremamente diseducative, soprattutto per i fan più piccoli, perché contengono troppi ...

Chi l'ha visto? - Federica Sciarelli e la riflessione su Sfera Ebbasta : "E' responsabile dei messaggi culturali delle sue canzoni" : Anche Chi l'ha visto?, nella puntata di mercoledì 13 dicembre, si è occupato abbondantemente della tragedia di Corinaldo. Dopo aver dato voce ai genitori dei ragazzi minorenni che erano presenti alla Lanterna Azzurra in attesa del concerto di Sfera Ebbasta e dopo aver fatto sentire alcuni audio "rubati" (probabilmente attribuibile al figlio del gestore della discoteca che dice di aver stampato seimila prevendite), la conduttrice Federica ...

Chi l'ha visto? Anticipazioni : Federica Sciarelli torna sul caso di Emanuela Orlandi : L'appuntamento si concentrerà nuovamente sul caso di Emanuela Orlandi, la giovane scomparsa nel lontano 1983.

Chi l’ha visto - Federica Sciarelli e la ferita sul volto : Nella puntata di Chi l’ha visto in onda mercoledì 31 ottobre Federica Sciarelli è apparsa con un livido sul volto, vicino al naso. È lei stessa a spiegare: Ho una ferita sulla faccia. Non è un problema del trucco. Fra qualche mese, ma speriamo prima, guarirà. Il mio truccatore è bravissimo, non è un difetto del televisore. Sono venuta perché se non l’avessi fatto tutti avrebbero detto ‘che fine ha fatto la Sciarelli?’ Nel corso della ...

Chi l’ha Visto? - Federica Sciarelli : «Ho una ferita sulla faccia ma sono qui con voi» : Federica Sciarelli “Chi l’ha visto il livido sul volto di Federica Sciarelli?” . Nell’appuntamento in prime time di mercoledì 31 ottobre, la conduttrice di Chi l’ha Visto? è apparsa in video con un segno evidente sulla parte destra del viso, scatenando agitazione da parte dei suoi fan sui social. La Sciarelli, dunque, tra un caso e l’altro, ha preso la parola per giustificare il segno particolare e, pur mantenendosi sul vago, ha ...

Nomine Rai - Federica Sciarelli verso il Tg1 : Raggiunto l'accordo tra il premier Giuseppe Conte e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini per le Nomine Rai. Al Tg1 andrà, in quota M5S, Federica Sciarelli . Secondo il Messaggero la ...