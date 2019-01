F1 | il 2019 della verità per la Ferrari Maurizio Arrivabene e Sebastian Vettel non

2019 - tre sfide tra scienza e diritti. Per migliorare la qualità della vita (e del pianeta) : L’intelligenza artificiale sarà sempre utilizzata dal potere politico per controllare i cittadini; sarà anche sempre più efficace per le aziende nel piazzare prodotti al consumatore. Ma per il cittadino? Per quale motivo lo smartphone – che è potentissimo nel raccogliere informazioni su di noi e farci accedere a servizi personalizzati – è del tutto inutile se vogliamo far valere i nostri diritti di cittadini? La motivazione sta ...

Brindisi di saluto al 2019 e scatta l'era della fattura elettronica : Con il primo "minuto secondo" del 2019 l'Italia è entrata nell'inedita era della fatturazione elettronica . Da quell'attimo, aziende, professionisti, artigiani, ovvero quanti titolari di partita Iva ...

Sci di fondo - Tour de Ski Val Muestair 2019 : Federico Pellegrino terzo nelle qualifiche della sprint - Klaebo al comando : Federico Pellegrino incomincia l’anno con un ottimo terzo posto nelle qualifiche della sprint a tecnica classica della Val Muestair, terza tappa del Tour de Ski 2019 di sci di fondo. L’azzurro ha voluto subito impressionare chiudendo la sua prova col rilevante tempo di 3:06.67, alle spalle dei norvegesi Johannes Klaebo (3:04.69, grande favorito della vigilia dopo il trionfo di Dobbiaco) ed Emil Iversen (a 1.71 dal connazionale). Il ...

Volley - Calendario 2019 : tutte le date e gli eventi della stagione. L’Italia si gioca la qualificazione alle Olimpiadi 2020 : Il Calendario 2019 sarà particolarmente fitto per quanto riguarda la pallavolo maschile, gli appuntamenti si susseguiranno senza soste, non ci saranno mai momenti di pausa per buona gioia di tutti gli appassionati. I giocatori saranno praticamente sempre in campo prima con gli impegni di club e poi con le rispettive Nazionali per un’estate davvero rovente: prima la Nations League con i consueti cinque weekend preliminari prima della Final ...

NBA 2019 - i risultati della notte (1° gennaio) : Harden show - 43 punti e i Rockets vincono! Grande Curry - successo degli Spurs di Belinelli : Nella notte si sono giocate sette partite della NBA, lo spettacolo non è mancato in occasione dell’ultimo giorno dell’anno. Gli Houston Rockets hanno vinto il big match contro i Memphis Grizzlies per 113-101 grazie all’ennesima prestazione da urlo di un inverosimile James Harden che sforna il suo quarto quarantello consecutivo e la decima gara di fila con almeno 30 punti a referto: questa volta il numero 13 ne mette dentro 43, ...

MotoGP - Andrea Dovizioso e l’occasione della vita. Una Ducati mai così forte per il Mondiale 2019 : Siamo nel 2019 e nei primi vagiti del nuovo anno speranze, propositi e nuovi traguardi da raggiungere sono nella nostra testa e nel nostro cuore. Nel mondo dei motori e in quello del MotoMondiale, i piloti ed i team sono in apparenza in pausa perché il pensiero è rivolto al prossimo campionato, che scatterà il 10 marzo a Losail (Qatar), e si sta lavorando per arrivare pronti all’appuntamento sotto ogni profilo. La Ducati è pronta a ...

Presentata la stagione teatrale 2019 del Teatro Capitan Bovo di Isola della Scala : ... RIMBAMBAND, GABRIELE PIGNOTTA, NICOLA PISTOIA, MAX PISU, DANILO BRUGIA, GIANNI FERRERI, e tanti altri che con loro calcheranno le scene del palcoscenico del Teatro Isolano con 8 spettacoli in ...

Tournée 4 Trampolini 2019 - gli accoppiamenti della seconda tappa di Garmisch-Partenkirchen. Tutti gli scontri diretti - Alex Insam affronterà Yukiya Sato : Dawid Kubacki è arrivato al primo posto delle qualificazioni della seconda delle quattro gare della Tournée dei 4 Trampolini in corso di svolgimento tra Germania e Austria. A Garmisch-Partenkirchen il polacco è stato in grado di arrivare davanti al giapponese Ryoyu Kobayashi e all’altro polacco Kamil Stoch in una giornata sì nuvolosa, ma non estremamente difficoltosa in termini di vento (anche se alcuni, come i fratelli Prevc, hanno ...

Teatro Massimo apre il 2019 con due concerti all'insegna della solidarietà : ... lunedì 31, in piazza Verdi sul maxischermo appositamente installato sarà possibile rivedere e riascoltare le registrazioni di alcuni tra gli spettacoli più apprezzati delle ultime stagioni del ...

Ecco le sette flat tax della manovra 2019 (che allontanano i contribuenti dall’Irpef) : Nel menù della legge di Bilancio non figurano solo le misure per le partite Iva (l’estensione del forfettario operativa dal 2019 e la nuova imposta unica al 20% per ricavi o compensi da 65.001 a 100mila euro destinata a debuttare dal 2020). Ci sono anche la cedolare sulle nuove locazioni dei negozi e altre imposte minori...

Ciclismo : Nairo Quintana apre il 2019 in Argentina. Il colombiano sarà al via della Vuelta a San Juan : La stagione 2019 di Nairo Quintana è pronto a partire inizierà in Argentina con la Vuelta a San Juan. sarà la prima gara per il colombiano, che punta in questa stagione a vincere il Tour de France, tornando a conquistare una grande corsa a tappe dopo la Vuelta 2016. Queste le dichiarazioni di Quintana (prese da Tuttobiciweb): “Mi hanno sempre accolto molto bene in Argentina, ecco perché abbiamo deciso di tornare quest’anno. Le ...

Oroscopo 2019 - l'anno della fine di Matteo Renzi : "Così distruggerà quel poco che resta" : Il 2019 è l'anno della fine politica di Matteo Renzi. L'Oroscopo dei prossimi 12 mesi pare listato a lutto per l'ex premier e segretario del Pd, che proprio dal Partito democratico sembra da mesi sul punto di fuggire. Ne è convinto il Divino Otelma, che legge le carte al "Matteo Minore" (il Grande è

