Botti | dall’incendio in un bosco al fuoco sul balcone | danni e feriti da Nord a Sud

meteoweb.eu

(Di martedì 1 gennaio 2019) Buon Anno! Notte di festa, danze e brindisi, ma anche die petardi che hanno causatodaa Sud.I Vigili deldel distaccamento di Mese (Sondrio) sono stati impegnati da mezzanotte alle 2 di oggi per domare le fiamme divampate in localita’ Donadivo, a 700 metri di quota, nel territorio comunale di Gordona (Sondrio), a causa di petardi e fuochi d’artificio finiti neldi circa 400 metri quadrati nel paese della Valchiavenna, nonostante le ordinanze di divieto. Ingenti ial patrimonio naturalistico della zona. Il calo del vento ha impedito che il rogo si estendesse a un’area boschiva molto piu’ ampia. Si sta cercando ora di individuare i responsabili.Momenti di paura anche a Catanzaro per l’incendio di uninnescato da un petardo lanciato durante i festeggiamenti di Capodanno. L’ordigno finito sul ...