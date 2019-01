31 12 2018 TRIESTE IN DIRETTA - Udine 20

Basket - 10a giornata Serie A 2018-2019 : Trieste travolge Avellino nel posticipo e si conferma matricola terribile del campionato : Mancava soltanto il posticipo tra Alma Trieste e Sidigas Avellino per chiudere la decima giornata della Serie A 2018-2019 di Basket. Al PalaRubini la formazione di Eugenio Dalmasson raccoglie il quinto successo consecutivo tra le mura amiche superando la squadra irpina con il punteggio di 110-64. Incontro dominato dai padroni di casa sin dal primo parziale, con i giocatori triestini capaci di mettere in campo un Basket di primissimo livello e di ...

Pallamano - Serie A maschile 2018-2019 : Bolzano a Cingoli nella 12°a giornata - big match tra Pressano e Trieste : Si disputerà questo fine settimana il turno numero 12 della Serie A di Pallamano maschile, che vedrà la capolista Bolzano impegnata in quel di Cingoli, contro una squadra alla disperata ricerca di punti salvezza, mentre il Conversano secondo in classifica se la vedrà al Pala San Giacomo contro il Merano di Ratko Starcevic, anche loro vicini alla zona rossa. Impegno esterno per il Cassano Magnago di Alessio Moretti, impegnato al Pala Estra al ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Trieste sale sulle ali di Justin Knox nel terzo quarto e batte Trento. Bene anche Cavaliero : Nell’anticipo del sabato della settima giornata di Serie A 2018-2019, giocato alle 19, l’Alma Trieste difende il parquet amico superando per 83-74 la Dolomiti Energia Trentino, che proprio la scorsa settimana aveva terminato il digiuno di vittorie in campionato. Per la squadra di coach Eugenio Dalmasson si rivela decisivo Justin Knox con 20 punti e uno spazio importante nel terzo quarto, ma anche Daniele Cavaliero ci mette del suo ...

Trieste Film Festival 2018 : da Frankenstein - Freaks e Zombies fino al Porno galattico di Stoya e al Proletkult e oltre - tutto fa Sci+Fi : Vincenzo Basile Inaugurata al Teatro Rossetti di Trieste, dal suo direttore nonché cofondatore Daniele Terzoli , è decollata la diciottesima edizione di uno dei più importanti Festival della ...

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : Posillipo solo in vetta - vittorie di misura per Ortigia - Trieste e Napoli : Si sono giocati soltanto quattro match della Serie A1 di Pallanuoto nella giornata odierna: ai rinvii per impegni europei delle tre formazioni scese in acqua in Champions League si è aggiunto quello per la morte di Marco Paganuzzi, che ha portato allo stop di Florentia-Quinto. Il Posillipo resta così solo in vetta dopo la rotonda vittoria esterna sulla Lazio con il roboante punteggio di 7-14, mercoledì i campani saranno raggiunti in vetta dalla ...